Operación Triunfo 2018 | Roi se lleva el duelo gallego en OT y expulsa a Cepeda

La noche de Operación Triunfo comenzaba con una cosa clara: uno de los gallegos del programa acabaría abandonando la academia. No solo eso, sino que uno de los favoritos del público se despediría del concurso. La audiencia, con un sorprendente margen de 23 puntos, acabó eligiendo a Roi antes que a Cepeda con el 73% de los votos recibidos vía teléfono, SMS o a través de la app oficial del concurso.

Los concursantes y buena parte del público rompió a llorar cuando Roberto Leal pronunció el nombre del 'sapoconcho', especialmente Ana Guerra, Roi y, como era de esperar, Aitana. De hecho, los nombres de Aitana y Cepeda fueron trending topic a lo largo de la madrugada.

El ourensano, al menos, se va feliz. "Este es el Cepeda que queríamos ver. Has estado soberbio", le dijo Mónica Naranjo tras interpretar el tema de James Arthur "Say you won't let go":

Pero Roi, además de ganarse el favor de la audiencia, firmó una gran actuación con un tema de Bruno Mars. "Habéis hecho actuaciones a la altura de una final", apuntó Noemí Galera, directora de la Academia, tras la actuación de ambos concursantes.

Amaia, Ana Guerra y Roi fueron elegidos por el jurado para acompañar a Aitana al otro lado de la pasarela, tras ser elegida favorita. Pendientes de nominación quedaon Agoney, Nerea, Miriam y Alfred. Los profesores de la academia salvaron a la gallega, mientras que los concursantes hicieron lo propio con Alfred dejando a Nerea y Agoney en la rampa de salida.