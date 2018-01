Uxía, primer bebé de Vigo al adelantarse 12 días

Fue puntual a su cita con la celebración de Nochevieja pero en cambio sorprendió a sus progenitores que no pudieron probar ni el turrón. Uxía Rodríguez Gil no quería perderse sus primeras navidades y adelantó casi dos semanas su llegada al mundo convirtiéndose en la viguesa más temprana en alumbrar en este 2018 en un centro público. La pequeña hizo gala durante sus primeras horas de vida de un carácter tranquilo y sosegado. "Igual que su hermana mayor, esperemos que continúe así", comentan sus orgullosos padres, Lucía y Moisés. Ambos naturales y residentes en Salvaterra do Miño, reconocen la "sorpresa" que les generó el repentino parto. "Fue muy rápido, estábamos cenando y ya nos tuvimos que venir para Vigo. A las tres horas la niña la había nacido, se adelantó 12 días, ya que yo salía de cuentas a mediados de enero", explica Lucía Gil mientras le coloca mimosamente uno de los bodys que le hizo entrega la dirección del Álvaro Cunqueiro.

La nueva peque de la casa - donde la espera su hermana de dos años, también nacida en este centro de Beade- pesó 2, 770 kilos y nació a las 4.27 horas a través de un parto natural. Si bien es el mejor "regalo de Navidad" que han recibido sus padres, no ha sido el único. Y es que Uxía nació con un pan bajo el brazo: Lucía y Moisés fueron agraciados con un 5º premio de la Lotería Nacional el pasado 22 de diciembre. Un pellizco de fortuna que se tornará ahora en pañales, biberones, ropa y... ¿otro hermanito?. "Tenemos dos niñas pero sí nos gustaría un niño; no descartamos que tengamos otro más", bromeaban ambos progenitores. Uxía, al igual que su hermana se adelantaron a la fecha prevista de su nacimiento, aunque son mucha diferencia. "La primera fue sietemesina, esta solo doce días, pero por suerte todo salió rápido y bien", afirmaban los felices papás.

Aunque Uxía tan solo llegó al mundo cuatro horas después de las campanadas, tres bebés en Lugo, Santiago de Compostela y Cee fueron los más "rápidos" de este recién estrenado 2018. El lucense Brais Eiras Ferreiro fue el primero en abrir sus ojos. Lo hacía a la 1.15 horas de la mañana y pesaba 4,4 kilos. Casi dos horas después llegaba Amy, con 2,3 kilos de peso. También alumbraron en Galicia con las primeras horas de este 2018 Xaila, en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, a las 4.15 horas y con 3,2 kilos de peso y Gonzalo nació en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol a las 6.41 horas.

Un "flechazo" en Ámsterdam

Tan solo cinco minutos después los llantos del pequeño Manuel Entenza Conejo llegaron a la ciudad del Lérez. Su madre Paula explicaba que Manuel es el feliz fruto del "flechazo" entre ella y su padre, Leandro, que se produjo hace un año cuando ambos se encontraron en Ámsterdam. Ella es de Gran Canaria y él originario de Cangas, y los dos se enamoraron en la ciudad holandesa. De hecho, ella no dudó en cerrar su negocio de diseño y merchandising en Canarias para venirse a Galicia en donde ambos emprendedores fusionaron su negocio (él posee una franquicia de informática y reparación de móviles) y ahora residen en Bueu. Un año después de aquel "flechazo" ha llegado al mundo el pequeño Manuel, quien además de su cumpleaños celebrará, todos los primeros de año, su santo.Y es que Manuel estaba predestinado a llevar este nombre dado que tanto el padre y el abuelo de su madre Paula, como el padre y el abuelo de su progenitor Leandro se llamaban así, por lo que él continuará esta saga de "manueles".

En O Salnés hubo que esperar hasta bien entrada la mañana, las 15.45 horas, para que los arousanos Óscar y Sara pudieran poner cara a su hijo Erik.

Raisa llegó con las uvas

Por su parte, una niña catalana llamada Raisa fue el primer bebé nacido en España en 2018. Su alumbramiento ha tenido lugar cuando pasaban apenas unos segundos de la medianoche en el Hospital del Mar de Barcelona y ha pesado 2, 790 kilos.

Pocos segundos después de las campanadas, en Extremadura, llegaba al mundo el segundo bebé español del año, Dylan, que ha nacido a las 00.01 horas en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) y ha pesado 3 kilos y 300 gramos. Los padres del pequeño viven en la localidad cacereña de La Pesga. El tercero fue el madrileño Derek Manuel, de madre nicaragüense y padre español, que ha nacido 18 minutos después del cambio de año en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón y con un peso de 3 kilos y 680 gramos.