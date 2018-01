Fox presenta "LA to Vegas", una sarcástica mirada sobre la ciudad del juego y el exceso

Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero una nueva comedia se burla de ese convencionalismo ofreciendo una sarcástica mirada -desde un avión a 30.000 pies de altura- sobre lo que sucede en esa ciudad cada fin de semana. "LA to Vegas", de Fox, transcurre durante el vuelo de 40 minutos que montones de rufianes y soñadores abordan cada viernes en Los Ángeles esperando hacer fortuna, aunque usualmente regresan con resaca y los bolsillos vacíos.

Dylan McDermott, ganador del Golden Globe por el drama de abogados de ABC "The Practice", interpreta al cómico y presumido capitán de un avión de la línea aérea de bajo costo bautizada de manera burlona como Jackpot Airlines.

A principios de este mes, Fox estrenó la serie a 30.000 pies de altura, con un McDermott que interpretó su papel durante todo el vuelo mientras se ofrecían tragos a los periodistas. También Kim Matula ("The Bold and the Beautiful"), quien interpreta a Ronnie, entraba y salía de su personaje: una impulsiva y frustrada asistente de vuelo.