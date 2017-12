Perritos e mitaciones en Nueva York

Lo de "Las Campos" en Telecinco es un misterio digno de Iker Jiménez o Javier Sierra. El reality (docureality en la cabeza de María Teresa) aparece y desaparece de la parrilla de Telecinco sin orden ni concierto. Esta semana, la cadena ha estrenado el primero de los tres nuevos capítulos centrados en sus viajes a Nueva York, Miami y Japón. La expectación era máxima, pero el seguimiento fue mínimo. El programa apenas superó el 11% de share y fue tercera opción el miércoles por detrás de "Masterchef Junior" y la película de Antena 3, siguiendo la línea de sus últimas emisiones. Entonces, ¿Por qué todo el mundo habla de "Las Campos"? Si nos ponemos serios, la repercusión en las redes sociales y que haya servido para rellenar muchos otros programas de Telecinco seguro que responden en parte a la pregunta, pero yo prefiero pensar que es porque, aunque no hayan sido muchos, los que lo han visto se han reído lo suficiente como para comentarlo al día siguiente en el trabajo.

Obviando el mensaje de María Teresa Campos a Felipe VI en Nochebuena, el capítulo ha dejado momentos muy cómicos, normalmente protagonizados por Terelu. El montaje, que recuerda mucho al de programas como "¿Quién quiere casarse con mi hijo?", juega constantemente con delgada línea que separa el reírse con alguien a hacerlo de alguien. El apetito voraz de Terelu hace olvidar con rapidez los guiños a películas y series que plantea el programa. Lo que queremos es verla comprar otro perrito mientras suena de fondo el éxito de Becky G. "Mayores". Otro de los momentos que no tiene desperdicio es verlas entrar en una tienda de la Quinta Avenida a comprar zapatos de más de mil dólares como el que se pelea en Primark el primer día de rebajas. Terelu enfadada porque "prefería el dinero", María Teresa intentado explicarle a las dependientas que ella tenía "one line de zapatos" y lo siniestro de pagar 4.000 dólares en una trastienda, no hicieron otra cosa que mejorar el momento.

Cuando parecía que era un capítulo para enfrentarse a sus miedos (Carmen Borrego tiene fobia a los aviones, María Teresa a las multitudes y Terelu a las alturas), la mayor de las hijas dejó claro que su verdadero némesis eran las palomas. Armándose de valor, logró cruzar la calle para poder cumplir con su verdadero objetivo en la Gran Manzana: comprar bolsos falsos en "Chinatown". Después de regatear y llevarse unos diez entre las dos hermanas, Terelu dejó claro que a ella no le gusta nada eso de que la gente se compre imitaciones "para aparentar".