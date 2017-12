Un novo cancioneiro recolle a música da requinta da Ulla

Os dous últimos vellos requinteiros en activo do Val do Ulla superan os 80 anos de idade. Os seus nomes son Pepe de Nande e Marcelino de Muiñeiro. Ámbolos dous foron chave para que onte se presentara en Santiago o primeiro cancioneiro que recolle a música orixinal da requinta do Ulla, un instrumento tradicional galego en forma de flauta que estivo a piques de desaparecer.

"Foi unha sorte aprender deles e rescatar moitas melodías deles", explicaba onte o autor do cancioneiro, Rafael Carracedo, que presentou na pasada tarde na Cidade da Cultura o libro-disco A requinta do Ulla, coa presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. De feito, a consellería colabora coa edición.

Carracedo, que toca na Unidad de Música de la Guardia Real en Madrid, explicou que o seu interese por este instrumento vén de que o seu tío avó era requinteiro.

Explica que se trata dunha frautraveseira dividida en cinco partes e que foi concebida para acompaña-las gaitas e tocar conxuntamente con elas en fa sostido. A súa orixe atópase no obradoiro de gaitas de Riobó na Estrada onde naceron a principios do século XX. O libro de Carracedo (Edicións Embora) recolle máis de 80 partituras, así como fotos.