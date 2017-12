SON Estrella Galicia reunió a más de 48.000 espectadores durante este último año

Más de 48.000 espectadores asistieron a lo largo de este 2017 a los 171 conciertos programados por SON Estrella Galicia, según informó ayer en una nota la organización. Tras ocho años de recorrido, destacóque "se ha consolidado como la propuesta de música en directo más completa del país". "Solo en 2017 ha puesto sobre el escenario a artistas de la talla de Rosalía & Raül Refree, The Jesus and Mary Chain, Quique González y Los Detectives, Swans, León Benavente o The Horrors", citó. Por otra parte, avanzó que la IX edición "calienta motores" y que arrancará a partir de enero con las actuaciones de Nada Surf, Melange y Josele Santiago, entre otros.