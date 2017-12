Luis Torras, pinceladas a los 105 años

"¡105! La gente se asusta por la edad que tengo", reconoce el pintor decano de los artistas plásticos gallegos, Luis Torras, que hoy está de cumpleaños. Abre las puertas de su casa familiar, próxima a la Plaza de España y, tras subir con una agilidad sorprendente las escaleras hasta el primer piso, muestra su última obra. Fiel al gran formato, ante el pintor figurativo aparece el lienzo con un retrato de un hombre maduro. "Es un poeta raro, embebido en sus libros, una persona de una capacidad intelectual extraordinaria a la que admiro?", comenta Luis Torras, con cierto recelo a revelar la identidad del retratado. Al final, accede gracias a la mediación de su mujer, María Jesús Incera. El protagonista de su último lienzo es su único hijo, también de nombre Luis.

"Me ha llevado varios meses componer esta pintura; ahora mismo no sé ni cómo la hice", asegura. "Para mí pintar no es un placer, es una necesidad; yo no lo paso nada bien. Un cuadro te absorbe totalmente el espíritu y por la noche también estás pintando". Y es que su proceso creativo es lento, meditado, meticuloso y aún así no siempre consigue sobrevivir a su mayor crítico: él mismo. "Nunca se está satisfecho de todo con el resultado de una obra. Pienso que podría haberle sacado mucho más... Algún pintor dice que hay que parar antes de terminar para no estropearlo", reflexiona.

En la estancia en la que se encuentra durante esta conversación, atesora 62 cuadros. Torras asegura que ya no vende su obra.

Poco dado a autodefiniciones -ni propias ni de su pintura- reconoce que se levanta "temprano". "Me levanto con la luz del día y continúo con mi ilusión de hacer cosas". (En un diálogo posterior el artista asegura que, si no pintase, tendría que aprender idiomas o viajar).

A las siete y media, desayuna y lee FARO y tras hacer sus ejercicios de gimnasia, se dedica a su estudio de pintura. También por la tarde, hasta la hora de la cena. Su mujer y compañera fiel, María Jesús, asiente ante el relato de las rutinas diarias. "Cumplir 105 años es terrible. Es como si estuviera sentenciado a muerte; en cualquier momento me toca", comparte medio en broma el artista.

Consultado sobre esa receta para llegar a atravesar un siglo de vida, el pintor se muestra desconcertado: "Eso me gustaría saber a mí, porque mi vida no ha sido fácil. Yo a los 13 años tuve que trabajar".

La estancia donde pinta en la casa familiar es un espacio lleno de luz natural y también lleno de lienzos... Cada pincel, cada bote de pigmento, cada tubo de óleo ocupan su lugar. No hay teléfonos, ni televisiones. Aún así, el creativo se declara un gran aficionado a la fotografía y asegura que a veces usa una tablet.

El 29 de diciembre de 1912 nacía en la calle Alfonso XIII, en pleno corazón vigués y a solo unos pasos de la iglesia de Santiago de Vigo este pintor figurativo que aún hoy sigue ensayando nuevas técnicas en su estudio: desde algunas medievales como el uso de clara de huevo o sus propias recetas, como la caseína (requesón diluido en cal). Continúa experimentando con nuevos materiales y con sus pigmentos para que no se alteren los colores con el paso del tiempo, al tiempo que combina con los más contemporáneos acrílicos. A su espalda van más de setenta años de trayectoria. De hecho, recuerda la primera entrevista que le hicieron en FARO, hace casi 90 años.