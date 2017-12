"Foi unha palabra que deu a coñecer o Real Club Celta de Vigo"

A última hora da mañá, a cúpula da Federación de Peñas Celtistas fervía contenta e feliz de que a verba afouteza vencera ás oito finalistas na carreira por ser a palabra galega do ano 2017. Parte de ese éxito débese á propia Federación. "Nos nosos correos internos estabamos animando a xente para que votara afouteza. Como comprenderás, foi unha palabra que quen a deu a coñecer foi o Real Club Celta e que vai no seu himno, polo que nós (os siareiros do clube) somos os principais valedores de que fora elixida", explicaba onte a este diario José Méndez Castro, presidente da Federación. Este hombre, celtista a morrer, recoñecía que "inclso celebramos a decisión, aplaudíndoa". Méndez Castro leva dende o ano 1993 na agrupación de peñas do Celta que preside dende hai seis anos.