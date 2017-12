"É alucinante a repercusión que colleu esta palabra"

A Peña Afouteza leva catro anos de vida. A súa tesoureira, Irene Rial, de Cangas, explicaba que eles, cando elixiron o nome, a palabra galega do ano 2017 inda non vivía o bum actual. Elixírona porque aparecía no himno do Celta. Esta moza morracense subliña unha e outra vez que afouteza "é unhapalabra que representa o Celta". "Para min, é un orgullo que gañara. A verdade é que foi xenial. Nós fixemos bufandas con afouteza, e a xente non recoñece que é unha peña que se chama así". Por último, califica de "alucinante a repercusión da palabra. De repente, anda todo o mundo con afouteza para arriba e para abaixo, cando antes non a dicía ninguén. É sorprendente e estamos moi contentos", sinala esta siareira do clube vigués.