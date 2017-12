El sueño navideño de Iris es un donante

La mañana del 25 de diciembre, Iris Suárez Trelles tendría que haber encontrado entre sus regalos un disco de Malú, su artista favorita, debajo del árbol de Navidad de su casa. Siendo una niña todavía, debería haber cenado lo que sus padres -Carlos Daniel Suárez y Ana Belén Trelles- le hubieran cocinado, y no la crema de nécoras y el pollo con ramillete de verduras del menú del HUCA. A sus 15 años, su "obligación" debería ser disfrutar de las vacaciones navideñas. Pero no es así. Iris Suárez Trelles no puede ir al colegio porque tiene leucemia linfoblástica. También tiene mala suerte: su hermana de cuatro años no es compatible para una donación de médula. Por eso, su familia remueve Roma con Santiago para encontrar un donante que le salve la vida.

"El único deseo para 2018 es encontrar un donante", explica su madre, Ana Belén Trelles, que pasó la Nochebuena acompañando a su hija en el hospital. Según explica, "no fue una noche fácil, intentas vivirla con normalidad pero cuesta mucho". Tampoco es la primera Navidad con la enfermedad. Natural de Corvera, a Iris Suárez le diagnosticaron el cáncer el 24 de septiembre de 2016 en el San Agustín. "Fuimos porque le dolía la cadera, le hicieron pruebas y nos avisaron de que podía ser leucemia. En el HUCA lo confirmaron", explica Trelles. A partir de ahí comenzó el tratamiento: quimioterapia, fármacos, temporadas larguísimas ingresada y revisiones. "Todo parecía ir bien hasta que la dolencia volvió en junio de este año", recuerda su madre. Cuando descubrieron que su hermana de 4 años no era compatible, entendieron que el trasplante de médula era la única vía. "Necesitamos un donante, por eso queremos concienciar de que donar es un gesto muy fácil que puede salvar muchas vidas. No duele y la médula se recupera muy rápido", argumenta.

A sus 15 años, serán 16 el próximo 19 de enero, Iris Suárez es una paradoja. Nació con síndrome de Down y cualquier dolor le afecta más, pero también es la más fuerte de su familia. "Siempre me dice: mamá, no te preocupes, que me voy a curar", comenta Ana Belén Trelles.

"Me quita la tableta y se pone a cantar canciones de Malú, le encanta bailar y la música; es una luchadora", cuenta su madre. Iris Suárez necesita muy poco para seguir escuchando a Malú y volver al cole. Quizás sólo un gesto. Un pinchazo sería su mejor regalo.