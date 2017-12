El ´asteroide calavera´ volverá a rozar la Tierra en 2018

El asteroide 2015 TB145, conocido como el 'Asteroide Calavera', volverá a visitar la Tierra en 2018. El meteorito con una extraña forma de cráneo fue observado hace tres años, como regalo de Halloween para los científicos, que desde entonces atrae la atención de la comunidad astronómica.

El asteroide 2015 TB145 fue descubierto a principios de octubre de 2015 y se le ha denominado informalmente el 'asteroide de Halloween' realizó su primer vuelo próximo a la Tierra fuera de la órbita d ela Luna. volará por poco fuera de la órbita de la luna. En términos celestiales, aquel vuelo fue más bien poco, especialmente teniendo en cuenta que el asteroide mide 400 metros, lo que lo convierte en el sobrevuelo más cercano conocido por un gran asteroide hasta 2027. TB145 pasará a 480.000 kilómetros de la Tierra, pero no representa una amenaza a nuestro planeta.

Lo más interesante del Asteroride Calavera no es tanto su tamaño sino el número de rocas que presenta en la superficie. Entre los planes a largo plazo de la NASA figura una misión de redireccionamiento que mueva una roca espacial (o tal vez un pedazo grande de una roca espacial) más cerca de la Tierra por que astronautas la puedan explorar. TB145 no está siendo considerado para esa misión porque su órbita es muy inclinado a la eclíptica, el plano en el que la Tierra y otros planetas se mueven en órbita. Se necesitaría mucha energía para llegar allí, y hay mejores candidatos de asteroides a considerar.

Lo que TB145 puede hacer, sin embargo, es ofrecer un ejemplo de qué tipo de rocas se encuentran en la superficie de un asteroide y su distribución, añadió Chodas.

El extraño camino elíptico de TB145 a través del espacio lo trae cerca de la órbita de la Tierra una vez cada tres años. Pero su encuntro con nosotros es breve, antes de volar más lejos en el sistema solar de nuevo. Los astrónomos creen que las interacciones gravitacionales pasadas con Júpiter influeron en su extraño devenir.

El asteroide, sin embargo, no ha llegado tan cerca de la Tierra en unos 40 años, según los cálculos de los astrónomos que han analizado su órbita. En 1975, no había realmente una búsqueda dedicada para asteroides y la tecnología no estaba tan avanzada para encontrar asteroides de este tamaño, dijo Chodas.

Poco se sabe en este momento acerca de su composición - telescopios ópticos observarán su firma espectral en pocos días - o donde irá a parar su órbita en los próximos 100 años.

Los astrónomos también tienen como objetivo obtener más información sobre la forma de TB145, y cómo gira cuando el calor del sol golpea su superficie. Los asteroides tienden a girar a velocidades inconstantes y, a veces el regolito (material de la superficie del asteroide) pueden moverse a la línea ecuatorial y salir despedido, dijo Chodas.