"Como a Visconti, le gustaban los hombres hermosos; dicen que él mismo lo era de adolescente"

-¿Por qué dejó Leonardo Florencia por Milán?

-Él se marchó de Florencia a Milán huyendo de los Médici, buscando el pragmatismo y entonces la ciudad más pragmática de Italia era Milán; lo sigue siendo a día de hoy. Una alcahueta lo metió en el estudio del pintor Berrochio. Milán fue su salvación. Lo primero que hizo Andrea Berrochio cuando lo cogió como alumno a los 15 y 16 años fue obligarle durante un año prácticamente a limpiar pinceles. Berrochio a sus discípulos, les enseñaba a hacer de todo: metalurgia, química, física, modelaje, carpintería, cerámica, mecánica, cálculo matemático... toda una totalidade procesos técnicos además de ser pintor. Le medió todo eso a Leonardo en la cabeza y, a partir de ahí, el joven se desarrolló.

- ¿Cuál es lahistoria dela Gioconda?

-Ese cuadro es un mito. Retrata una mujer que no era muy guapa, la mujer de Giocondo, un comerciante rico. Cuando estaba pintando el cuadro, no se enamoró de la mujer porque no le gustaba mucho el sexo femenino. Como a Visconti, le gustaban los hombres hermosos. Dicen que el propio Leonardo era guapísimo de adolescente. En el caso de la Gioconda, la hizo guapa con un retrato del alma creando un personaje mitológico haciendo mitología del esfumato. La mujer quedó en el anonimato y Leonardo no le quiso dar el lienzo a Francesco Giocondo. Lo empezó a pintar 16 años antes de fallecer y hasta el momento de su muerte, se quedó con él. Se lo llevó a Amboise, Francia, cuando el rey lo invitó a vivir allí sus últimos años. Eso explica que el cuadro esté en el Museo del Louvre. Por cierto, hubo un complot para robarlo y Picasso estaba metido en él.