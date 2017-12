A solidariedade no Nadal levará alimento e xoguetes a máis de 100.000 galegos

A luz que caracteriza a época do Nadal pon máis en evidencia as zonas de sombra que quedan na sociedade. A situación de persoas sen recursos, familias en risco de exclusión social ou nenos e maiores que viven en centros institucionais espertan de forma especial nestas datas a solidariedade dos galegos, que unen esforzos para que máis de 100.000 persoas teñan alimentos e que "non haxa un neno sen xoguetes".

Aínda que as iniciativas de recollida de alimentos, as máis clásicas, seguen sendo prioritarias, as que se centran en dar un nadal normalizado a nenos de familias en risco de exclusión social ou en centros de acollida son cada vez máis populares e gañan adeptos.

Este é o caso da Fundación Amigos de Galicia, que entregará este ano máis de 2.000 xoguetes a nenos de familias necesitadas grazas á colaboración de distintas entidades, como o Instituto Torrente Ballester, que participaron na recollida solidaria, e da propia sociedade, que colaborou doando e axudando a envolver estes agasallos.

Tamén Cruz Vermella realizou en Galicia, do mesmo xeito que a nivel nacional, unha campaña de recollida de xoguetes novos, non bélicos e non sexistas, que entregará a familias derivadas polos servizos sociais co obxectivo, entre todas as entidades, de que non haxa en Galicia "un neno sen xoguetes" este nadal.

Cáritas, que desprega nas súas diferentes entidades parroquiais todo un programa de iniciativas relacionadas coa solidariedade en Nadal, promove tamén a recollida de xoguetes para nenos en risco de exclusión social, como é o caso da cidade de Lugo.

No entanto, a maior iniciativa en Galicia de recollida de xoguetes para estas datas é a que realiza de forma institucionalizada desde 2012 'Elfos e Calcetíns', unha entidade social dedicada a pór en contacto a nenos en situación desfavorecida e persoas con desexos de levar a maxia do Nadal a cada recuncho.

O ano do seu nacemento, en 2012, o proxecto chegou a 100 nenos residentes en casas de acollida ou centros ou pertencentes a familias en risco de exclusión. En 2016, a iniciativa ampliouse a persoas maiores que pasen as súas festas en centros institucionais.

A idea, apuntan os seus responsables a Europa Press, é que ningunha destas persoas quede sen recibir un agasallo ben en Nadal, ben en Reis, a través da solidariedade de voluntarios que reciben a carta do seu 'calcetín' e entregan o seu donativo envolto nun 'punto elfo'.