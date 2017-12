Una Navidad cargada de anécdotas

Largas reuniones con familiares, disfraces de Papá Noel, visitas a la nieve, travesuras con primos e incluso la llegada de un bebé a la familia son algunas de las vivencias que seis personajes públicos coruñeses destacan de sus navidades pasadas. La nostalgia juega un papel muy importante en todos los hogares, pero la felicidad de reunirse con los seres queridos y despedir el año en la mejor compañía hace de la Navidad la fiesta más especial para estos coruñeses. Al nuevo año le piden continuar como hasta ahora, y, más allá de salud, trabajo y amor, los deseos suenan algo reivindicativos: respeto, mejora de la convivencia entre todos, dar valor a todo lo que tenemos y que el mundo esté mejor repartido.

Familia, celebraciones, grandes comilonas y muchos reencuentros. La Navidad es muy especial para varios famosos coruñeses del ámbito de la televisión, la cultura, el deporte, el humor y la cocina. Todos ellos tienen un denominador común: la felicidad que les aporta rodearse de los suyos.



"Es una época maravillosa que tiene un gran componente de magia que te hace sacar el niño que llevas dentro", señala el presentador de televisión Xosé Ramón Gayoso. "Disfruto de la Navidad, esperando que llegue la primavera telonera de un verano que me presente el otoño", añade el humorista Luis Piedrahita.









Xosé Ramón Gayoso | Presentador de televisión

"Para sorprender a mi hija me disfracé de Papa Noél y fui a un estudio de maquillaje"

Xosé Ramón Gayoso se considera un apasionado de la Navidad, época que disfruta siempre en familia. "Tengo espíritu desde pequeño porque me educaron bajo la influencia de estas costumbres", señala. El presentador coruñés recuerda con emoción un año en el que soprendió a su hija: "Me disfracé de Papá Noel y fui a un estudio de maquillaje en el que me pintaron tan bien que al salir los niños me saludaban por la calle y mi hija se subió a mis brazos pensando que era el verdadero". Para el nuevo año, Gayoso tiene muy claro cuál es su deseo: "que nos respetemos más y mejoremos la convivencia entre todos".





Isabel Risco | Actriz

"Era muy divertido lanzar bolas de nieve al ir de visita ?a Pedrafita y al Courel"

Isabel Risco disfruta de las relaciones sociales que conllevan estas fiestas. "Me gusta el reencuentro con la gente que no ves normalmente", dice. La actriz, que disfruta haciendo regalos, pide un consumo reponsable en Navidad: "Me gusta regalar pero no apoyo el consumismo", relata. De pequeña, Risco relacionaba la época navideña con "ir de visita a Piedrafita y al Courel para ver la nieve", explica, y añade:"era muy divertido lanzar bolas de nieve". Para el 2018, lo tiene claro:"Hay que dar valor a lo que tenemos y que nos están quitando", afirma.





Luis Veira | Cocinero

"En estas fechas he sido testigo de grandes comilonas y grandes borracheras"

Los festejos navideños son los favoritos de Luis Veira, a quien le gusta pasarlos en familia. A pesar de que son fechas en las que podría tener muchas reservas, "los días 24, 25, 31 y 1 cierro el restaurante porque estas fiestas son para pasarlas con los míos disfrutando del día", explica. El cocinero destaca de su niñez la ternura y felicidad que vivía en Navidad: "Venía mucha gente a casa, he sido testigo de grandes comilonas y grandes borracheras". Aunque al nuevo año le pide seguir como hasta ahora, "deseo lo mejor para los menos afortunados", dice.





Yolanda Castaño | Poeta y crítica literaria

"En 1982, Papá Noel me trajo un bebé de goma y otro del mismo tamaño, pero real"

La Navidad tiene sabor de renovación. "Es un momento en el que aprovecho para acordarme de personas que me acompañaron en este año y que espero que lo hagan en el siguiente", explica. Su mayor anécdota navideña de la infancia se remonta al año 1982, cuando Papá Noel "me trajo un bebé de goma y otro del mismo tamaño, pero este de carne y hueso, ya que mi madre dio a luz esa misma noche a mi único hermano", relata. Al año nuevo, Yolanda Castaño le pide "perdón y redención, salud y memoria, buena suerte para unos proyectos personales y que el mundo esté mejor repartido".





Sofía Toro | Regatista

"Mis padres tardaron en decirme quiénes eran los Reyes... yo fingía ante ellos"

La regatista Sofía Toro se muestra ilusionada y con ganas de juntarse con su familia en las fiestas navideñas. "Me encanta esta época del año, reunirme con familia y amigos, ver la ciudad llena de luces y mucha gente por la calle", cuenta. La regatista recuerda con humor el momento en el que se enteró en el colegio de quiénes eran los Reyes Magos: "Mis padres tardaron mucho en decirme la verdad, por lo que tenía que seguir fingiendo delante de ellos la magia", dice. Al 2018 "le pido salud y una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio", concluye.





Luis Piedrahita | Humorista

"En mi casa había la mesa de niños, con chocolate, y la de mayores, con marisco y vino"

Luis Piedrahita disfruta de todas las etapas del año, no solo de la Navidad, a la que no considera más especial que el otoño. "Ahora no, pero antes la Navidad tenía algo de reencuentro extraordinario", dice. En estas fechas, en las que el humorista intenta "descansar y desconectar en la playa, pero con chimenea", Piedrahita recuerda momentos alegres de su infancia. "En mi casa había dos mesas, la de mayores y la de niños", señala, y añade: "La de los mayores tenía mariscos, vino y fruta escarchada; la de los pequeños, chocolate y refrescos; mi primo y yo nos encargábamos del contrabando".

Estas fechas juegan un papel muy importante para la actriz, quien considera necesario realzar los valores gallegos: "Nuestras tradiciones deben estar presentes, porque aquí también tenemos el Apalpador, el bacalao para el menú de la cena y muchos postres típicos de diferentes zonas de Galicia", dice. En cuanto a las tradiciones, el cocinerosigue la misma tendencia todos los años: "La Navidad la paso en familia, pero fin de año tiene reservado el hueco para los amigos, que también son muy queridos", explica.La nostalgia es un sentimiento que acude a todas las casas en los festejos navideños, en los que el pasado está siempre en la cabeza de todos. "La Navidad puede tener un aire nostálgico, como todas las fiestas -y más las familiares- pero también todos los festejos traen alegría y conciliación", asegura la poetisa y crítica literariaPara la campeona olímpica de vela, estas fiestas están cargadas de recuerdos y anécdotas de la niñez. "La noche de Reyes no era capaz de dormir de lo impaciente que estaba, y a las cinco de la mañana mi hermano y yo nos despertábamos para ver los regalos", comenta. La nostalgia, por el contrario, no influye a, positivo ante lo que vendrá en el futuro: "No creo que los mejores tiempos hayan sido los pasados; el mejor momento es el que está por llegar", concluye.