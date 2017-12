"Insecure", sexo y amor de alto voltaje

HBO no se corta ni un pelo. Ya sea en asuntos de violencia o en terrenos sexuales, su apuesta está muy lejos de marcarse líneas rojas. Insecure es una buena muestra. Pongamos un par de ejemplos de escenas rompedoras (al margen de los diálogos, con frecuencia soeces, o sea, muy realistas) que no se atrevería a ofrecer ni la explícita The girlfriend experience. Lo que sigue no es apto para menores, advierto. En un momento de pasión desenfrenada, una chica le hace un exhaustivo examen oral a un chico. Y no de matemáticas, precisamente. Él llega al clímax y... zasca en toda la cara. Con todo lujo de detalle. Ella se indigna y lo llama de todo menos bonito. Otro ejemplo: dos chicas ponen a prueba a un chico, que no da la talla en durabilidad. Qué chasco pisan. Le ponen de vuelta y media mientras comentan su "girl experience" con otros varones de su misma raza, mucho más satisfactorias.

Insecure, en fin, no se anda por las ramas cuando se va por las camas. Y que quede claro: no se trata de buscar polémica (aunque la haya habido, aunque por motivos más profilácticos que por la exhibición de desnudeces) sino de entrar en las intimidades de los personajes sin tapujos ni pelos en la lengua. Y es que la serie se toma muy en serio ahondar en las inseguridades amorosas y profesionales de dos amigas que atraviesan esa edad tan peliaguda en la que se empieza a decir adiós a la juventud más pujante y llegan los primeros achaques al corazón de la edad madura. Desencantos, desengaños, deserciones. La presencia de los teléfonos móviles es constante: qué cómodo es decirle a una chica demasiado emocionada que prefieres tomarte un tiempo para buscar pareja usando el teclado y con una pantalla entre ambos. Redes sociales, al poder del querer. Mensajes superpuestos en las imágenes, dedos veloces buscando palabras entrecortadas. El amor se moviliza pero los asuntos de fondo siguen siendo los mismos de siempre con las correspondientes variantes: chica busca chico, chica encuentra chico, chica quizá no ha encontrado al chico que la llena, chica... Lo de siempre pero parece distinto, y no solo porque las protagonistas sean mujeres de hoy en día que hablan del estado de sus entrepiernas con total naturalidad y pueden separar sexo y amor sin mayores problemas, disfrutando del primero mientras aparece, o no, el segundo.

Lo mejor de Insecure es su total seguridad a la hora de empalmar contradicciones, incertidumbres, dichas y congojas. Patinazos y éxtasis. Amistades con derecho a goce y roces atolondrados. Pieles. Hieles._Mieles. Todo contado desde el punto de vista de afroamericanos capaces de hacer chistes racistas o reírse de sus propios estereotipos a calzón quitado. Además, los personajes masculinos no están hechos de remiendos y los diálogos son inteligentes sin pasarse de listos. La primera temporada estuvo bien pero faltaba algo. La segunda corrige la puntería y es tremenda. Y vaya final explosivamente perfecto.