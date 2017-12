Dos pellizcos del primero y del segundo que llegaron de fuera a Cangas y Moaña

Este año la suerte ha sido un tanto caprichosa con la comarca de O Morrazo. Las administraciones de lotería y los puntos de venta autorizados no repartieron ninguno de los grandes premios del sorteo, mención aparte de las tradicionales pedreas, pero eso no significa que la fortuna dejase completamente de lado a los municipios morracenses. Aunque a algunos de sus vecinos la alegría les llegó de fuera.

Es el caso de una familia de la parroquia canguesa de Coiro que, según apuntan algunos vecinos, tiene al menos un décimo del Gordo, el 71.198. Los gritos de alegría iniciales, poco después de que los niños y niñas de San Ildefonso cantaran el número y el premio, se escucharon en los alrededores de su vivienda, aunque rápidamente la euforia dio paso a una absoluta discreción y mutismo por parte de los agraciados. El número no se vendió en ninguna de las administraciones de O Morrazo, aunque sí en Galicia. La mayoría de las series se repartieron desde Vilalba (Lugo) y, en menor medida, en Málaga, Jaca (Huesca), Baeza (Jaén), Sort (Lleida), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Santander, Cádiz, San Bartolomé (Las Palmas), Murcia, San Pedro del Pinatar (Murcia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Benetússer (Valencia). Todo indica que en este caso estos afortunados cangueses encontraron la suerte y la fortuna lejos de O Morrazo.

Algo parecido le ha ocurrido a una joven que trabaja en el Concello de Moaña, a quien le regalaron un décimo del 51.244, un número agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad. En su caso, su pareja compró un décimo procedente de una administración de Santander que acabó trayendo la suerte. "No suelo jugar. Fue casualidad. Empecé a jugar un décimo por tradición cuando falleció mi padre. Estaba trabajando en el Concello de Moaña cuando me avisó mi novio. Tardé más de una hora en creerle, pues pensaba que era una broma", explicaba poco después de recibir la noticia C.T.P., que prefiere no desvelar su nombre y que trabaja como becaria en el Concello moañés.

Al enterarse de que era cierto lo que le contaban pidió permiso en la administración local para acudir a su casa "porque no sabía ni cómo tenía que proceder".

Calculó ya que, tras el pago de impuestos, percibirá unos 90.000 euros de premio "pero no tengo decidido ningún gasto extraordinario, es mejor tomarlo con calma", defiende.

Fueron los pellizcos más destacados de un sorteo que no fue tan generoso como el año pasado, cuando la lotería dejó cerca de 300.000 euros en O Morrazo. En 2016 el segundo premio del sorteo navideño ya visitó Moaña gracias a dos décimos que se vendieron en el bar Pósito, lo que significó un total de 250.000 euros. La fortuna en aquel entonces también hizo escala en Bueu, puesto que los miembros de una peña tenían seis décimos de un quinto premio. Entre todos hicieron una gran fiesta y se repartieron 36.000 euros.