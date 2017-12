Dos estancos grovenses llenan de felicidad a Peralto y A Toxa

O Grove fue el único ayuntamiento de la comarca de O Salnés que repartió suerte en premios importantes en este sorteo de la Lotería de Navidad, y lo hizo con pellizcos del segundo y de un quinto. Socorro Álvarez y Manuela Barral son las loteras que han llevado la fortuna al municipio meco, y a saber a donde más, pues el estanco de la isla de A Toxa que regenta Socorro vendió varios boletos de máquina del número 51.244 que desconoce a dónde han ido a parar. En cualquier caso, "nos alegramos muchísimo sea a quien sea el que le haya tocado", recalca. Cada décimo del segundo premio está dotado con 125.000 euros.

Quien sí sabe a quién le ha tocado parte de un quinto premio (con 6.020 euros al décimo) es Manuela Barral, fundadora del estanco "Manolita" del barrio grovense de Peralto, actualmente en manos de sus hijos. Se trata de un grupo de amigas que juega todo el año a la Primitiva y con el dinero que van logrando compran lotería de Navidad.

Tanto en su caso como en el de Socorro Álvarez, es la primera vez que dan un premio importante en el sorteo navideño. "Llevamos casi 300.000 euros en la Bonoloto, pero de Navidad es la primera vez. Tengo que decir que los premios grandes los hemos dado desde que están mis hijos al frente y me alegro muchísimo por ellos", declaraba ayer Manuela tras descorchar champán para festejar el premio. No obstante, dejó claro que "nosotros no somos de champán, pero de bombones sí", que no faltaron en la celebración del negocio ubicado en el número 12 de Peralto. Se mostró "muy contenta" de que el dinero haya quedado en vecinos del barrio.

Quien también ha abierto una botella, pero de Albariño, para brindar por este afortunado 22 de diciembre ha sido la responsable del estanco de la aldea comercial de A Toxa. "Estamos muy contentos porque hemos dado parte del segundo premio y es la primera vez que damos uno tan importante", comentaba Socorro Álvarez.

El número 51.244 no solo se vendió en O Grove, sino también en administraciones de Baiona, Xinzo de Limia, Culleredo, Santa Comba y Monforte de Lemos.

En cuanto al quinto que también acarició Arousa (con el número 22.253), estuvo muy repartido por toda Galicia. Entre los 15 ayuntamientos afortunados están O Grove, Vigo, Ponteareas, Salvaterra, Tui, Val do Dubra, A Coruña, Muxía, Santiago, Celanova, Ourense, A Derrasa, Ribadeo, Burela o Viveiro.