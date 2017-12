Lotería Navidad 2017 | Los lugares premiados por la Lotería de Navidad en Galicia

El Sorteo de la Lotería de Navidad sonrío a Galicia este año. El premio Gordo dejó en VIlalba (Lugo) un total de 520 millones de euros con el número 71.198. Al caer en su mayor parte allí, un municipio que no llega a los 15.000 habitantes, los décimos habrían dejado unos 35.000 euros por cabeza. Pero no solo tuvo suerte el concello lucense, ya que los premios se repartieron por el resto de la comunidad.

El número 51.244 dejó un segundo premio en administraciones de Baiona, O Grove, Xinzo de Limia, Culleredo, Santa Comba y Monforte de Lemos. A cada décimo jugado le corresponden 125.000 euros.

Además del segundo, ha habido un cuarto y varios quintos premios. El cuarto premio, el 13.378, ha repartido suerte en un establecimiento vigués de la calle Cánovas del Castillo, en la zona de la Alameda En cuanto a los quintos premios del Sorteo de Navidad, el 58.808, se ha vendido en numerosas administraciones de las cuatro provincias. En Vigo, en Porta do Sol y en la calle Lorient. También en Porriño, Lugo, Santiago, Celanova, Val do Dubra, Mesón do Vento y Carral.

El 18.065, uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad, también ha sido vendido en la calle Camelias de Vigo y otro en el ayuntamiento lucense de Lourenzá.

El tercer quinto premio con décimos vendidos en la ciudad viene con el 00.580, despachado en el Café Pereiro, en la avenida de Castrelos, y también en el Centro Comercial Gran Vía.