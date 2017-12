Navidad 2017 | Las mejores frases, mensajes y aplicaciones para felicitar estas Navidades

No hace falta mirar el calendario para darse cuenta de que ya es Navidad. Luces en las calles, gente disfrazada de Papá Noel, regalos y Mariah Carey sonando cada dos establecimientos mientras hacemos las compras. Si comprar o regalar un décimo de lotería en estas épocas es una tradición de obligado cumplimiento para casi todos, también lo es enviar mensajes para felicitar las fiestas.



Si tu intención es ser original y evitar ser parte de las aburridas cadenas de mensajes, te ofrecemos una recopilación de las mejores frases para desear una feliz Navidad. Y, si lo prefieres, también algunos vídeos y aplicaciones que puedes utilizar.



Las más divertidas



Para los más sentimentales

¿Dónde estás? Tienes que volver urgentemente, eres demasiado importante. ¡Sabes muy bien que no se puede hacer el belén sin el burro!Para este año quiero regalarte dos palabras que te abrirán muchas puertas: 'Tire y Empuje'. ¡Feliz Navidad!Espero que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero y paz. Lo que no encuentres, búscalo en Google.Los renos y Papá Noel, los enanos, los pastores del Belén, la mula, el buey, María, San José y el niño Jesús, los primos, los sobrinos y demás familia te deseamos una feliz Navidad.Mensaje original, único y personalizado: '¡Feliz Navidad para ti y tu familia!'Si ves a un tipo vestido de rojo bajando por tu chimenea y te mete en un saco, no te asustes, este año he pedido que mi regalo seas tú. ¡Feliz Navidad!Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol y tanta salud como arena tiene el desierto. ¡Feliz Navidad!Aunque estés lejos, estás a la vez muy cerca. Siempre estás en nuestros pensamientos y no paramos de acordarnos de ti. Esperamos verte pronto y poderte dar el achuchón que te estamos reservando. ¡Feliz Navidad!Si mi sonrisa te sirve de adorno en esta Navidad cuenta con ella. Si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo. ¡Solo quiero que pases una feliz Navidad!En estos días tan señalados, esper que reine el amor, la paz y la felicidad en tu casa y que el espíritu de la Navidad invada tu corazón. ¡Felices fiestas!Te deseo tanta salud como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol y tanta suerte como arena tiene el desierto. ¡Feliz Navidad!Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en botellas y abrir una botella cada mes del año.Y si no te convencen estas opciones, también tienes la alternativa de enviar un gif, aprovechando que hasta el propio servicio de mensajería Whatsapp cuenta con una amplia biblioteca. Aquí te dejamos los más divertidos para estas Navidades.

E incluso, si te lo quieres 'currar' un poco más, puedes hacer uso de una aplicación. Una de las más originales es la de 'Elf Yourself', que te permite pegar la imagen de tus amigos y familiares en un grupo de elfos saltarines.