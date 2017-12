Teresa Mariño: "No podría entender mi desarrollo profesional sin mi familia"

Teresa Mariño, profesora de Finanzas de Ieside, recogió el premio eWoman Trayectoria Profesional, que dedicó a su hija Blanca, que estudia en la universidad Carlos III de Madrid.

- ¿Cómo sienta que se reconozca a través del premio eWoman su trayectoria profesional?

-Estoy muy orgullosa y feliz. Es un orgullo que las empresas que han patrocinado el evento eWoman y los organizadores Prensa Ibérica y FARO DE VIGO hayan pensado en mi curriculum y que finalmente me hayan elegido.

- ¿Cuál es el secreto del éxito?

-Es muy importante tener claro cuál es el camino a recorrer, visualizar nuestro sueño e ir sumando por el camino todo lo que aporte a nuestro curriculum. También es importante ser valiente a la hora de tomar decisones, de salir de nuestra zona de confort y enfrentarse a nuevos retos. Si tenemos a muchaspersonas trabajando en Galicia que asuman retos nuevos cada vez habrá más visibilidad del negocio gallego y todo irá mejor para la economía... todo suma.

- ¿Qué le parece que se desarrollen eventos como la jornada eWoman Galicia?

-Muy importante porque dan visibilidad a lo que estamos haciendo las mujeres. El camino ya se ha iniciado pero además es fundamental que haya networking entre nosotras para que, por ejemplo, si me preguntan por alguien para un puesto directivo a mí se me ocurran candidatas. Antes eso no ocurría porque no nos conocíamos pero ahora cada vez tengo más. Además pertenezco al grupo Sumamos, que conformamos una red de mujeres profesionales que celebramos una comida al mes en el Club Financiero para hacer networking entre nosotras. Cuando entro en el aula y conozco a mis alumnos ya sé que habrá más chicas que sacarán mejores notas que los chicos pero luego llegan al mercado laboral y tienen peores trabajos, sin que se materialice el esfuerzo realizado durante los estudios. Yo como profesora puedo ayudar en eso.

- Dedicó el premio a su hija Blanca por lo que deduzco que está convencida de que es posible ser madre y tener éxito laboral.

-Soy un ejemplo de ello. Tengo cuatro hijos y desde luego que hay que ser jefa de logística siempre porque hay que compatibilizar un montón de cosas pero yo no podría entender mi desarrollo profesional sin mi familia. Siempre digo que tengo una tesis doctoral pero las mejores tesis son mis cuatro hijos y aunque es muy duro, muy duro, al final el esfuerzo merece la pena.

Gabriela González, responsable del supermercado online Velgasa-Eroski. Premi eWoman Negocio online

"Cada vez se ven más mujeres en puestos directivos de empresas"

- ¿Qué tal ha recibido el premio?

-Muy orgullosos. Es un premio que dedicamos a nuestros clientes y clientas, que en su mayoría son mujeres y que son clientes fieles del Eroski online que mejoramos cada día y en este caso también por la doble razón de que tanto la responsable del online Vegalsa como la responsable online del grupo Eroski son dos mujeres y recojo el premio en su nombre.

- ¿Se está avanzando en el mundo empresarial hacia la igualdad?

-Yo creo que sí se está avanzando mucho porque se ven cada vez más mujeres en puestos directivos. Tenemos que apoyarnos y hacer piña y seguir caminando en el buen camino. Nosotros por nuestra parte seguiremos escuchando las necesidades que tienen las mujeres a la hora de comprar como por ejemplo el Click & Collect que hemos puesto en marcha ahora para hacer la compra online y recogerla en la tienda el mismo día sin estar pendiente de estar en casa para recibir el pedido.

- ¿Se puede progresar en una empresa pese a la "barrera" que supone el hecho de ser mujer"

-Al menos en mi caso sí. Yo empecé con un puesto administrativo y después fue técnico y ahora soy directora de un departamento, solo fue cuestión de querer hacerlo. Como siempre uno solo es muy difícil y con un equipo de personas de confianza se consiguen hacer cosas maravillosas. Nunca he cuestionado la profesionalidad de un compañero por el hecho de ser mujer y creo que esas son las cosas que nunca deberían pasar sino todo lo contrario, apoyarnos y entre todas llegar lejos.

Rocío Blanco Sarandeses, blogueram creadora de Little Vigo. Premio eWoman Arte Dgital y Redes Sociales

"Little Vigo nació para cubrir un vacío en la agenda que yo precisaba"

El premio eWoman Arte Digital y Redes Sociales fue entregado a Rocío Blanco Sarandeses, la creadora del blog Little Vigo, que cinco años después de su creación se ha convertido en un referente indispensable para las familias con hijos a la hora de planificar las actividades de tiempo libre.

- ¿Cómo nació Little Vigo?

-Surgió cuando tuve a la niña, ya hace cinco años. Entonces vi que había un vacío, que no había nada igual ni parecido y que para buscar cosas para hacer con los niños tenías que volverte loco, en una página web, en otra, en otra... todo desperdigado y pensé que había que reunirlo todo en un mismo espacio, en una sola página en la que se pudiese consultar todo y por eso nació Little Vigo, para cubrir ese vacío en la agenda que vi y porque sobre todo a mí me hacía falta esa información así que supuse que a otros también y que tendría salida.

- ¿Exige mucho esfuerzo llevar una sola persona una web como Little Vigo?

-Mucho esfuerzo. Compaginar con la vida familiar es relativamente fácil porque es lo bueno que tiene un trabajo en internet, que lo puedes hacer desde casa y eres tú mismo el que se planifica. Lo que pasa es que una vez que se ha convertido también en tu propio negocio le dedicas muchas más horas de las que deberías. Desde luego requiere mucho esfuerzo, mucha constancia y mucho trabajo pero tiene sus recompensas (levantando el premio eWoman con una gran sonrisa).

- ¿Cómo ha recibido el premio eWoman?

-Muy contenta. El hecho de que tu trabajo sea reconocido da un impulso que compensa los malos momentos, los días en los que a lo mejor estás de bajón y que piensas si merecerá la pena tanto trabajo.