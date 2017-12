CLUB FARO | Antía Cal: "Se houbese a posibilidade de renacer eu volvería a ser mestra"

"Trátase dun libro absolutamente excepcional, non hay nada parecido na nosa cultura, nada", resumiu o crítico de arte Xosé Carlos López Bernárdez sobre a obra "O arte e a súa historia", escrita fai máis de sesenta anos pola educadora Antía Cal e o seu marido, xa falecido, Antón Beiras. O libro, feito pola parella para instruir aos seus catro fillos no amor polo arte, a cultura e a súa historia, permaneceu olvidado durante máis de medio século ata que foi atopado polo seu xenro Miguel Piñeiro, a pasada primavera, gardado nunha caixa de zapatos que se atopaba entre os centos de volumenes da inmensa biblioteca familiar.

A propia Antía Cal, o seu fillo Antón Beiras Cal e Xosé Carlos López Bernárdez presentaron o libro, publicado pola editorial Laiovento en edición facsímil nun emotivo acto do Club FARO no que a educadora, que conta xa con 94 anos, quixo rendir unha homenaxe ao seu marido, o oftalmólogo Antón Beiras, falecido por un cancro aos cincuenta anos. "Quería falar de Antón, de Antón pai. Foi a persona máis encantadora que atopei na vida, foi unha persona impensable e deume unha inolvidable vida", sinalou visiblemente emocionada a fundadora da Escola Rosalía de Castro, ante un público no se se atopaban algúns dos seus antigos alumnos e que lle brindou aplausos espontáneos. "Así da gusto chegar a vella", bromeou á súa chegada trala que, con mimo e ante un auditorio expectante, o seu fillo colleu do interior dunha carpeta os documentos orixinais que deron vida ao libro.

"Apareceron 176 folios encuadernados en castelán mecanografiados na nosa vella Underwood. Titulábase "El arte y los niños", tamén apareceu un anexo fotográfico artesanal e algo xa moito máis coidado, en galego, e impreso polas dúas caras, en cuartillas que xa parecían prestas para ser tamén encuadernadas, porque a miña nai encuadernaba todo", explicou o economista Antón Beiras Cal. "Os textos son moi parecidos pero non é una traducción literal, o texto en castelán é moito máis curto e non ten as referencias tan exactas e o texto en galego está máis coidado", precisou para acto seguido ler o primeiro parágrafo da obra. "O Arte é a sinxeleza, os teus ollos de neno, aínda non cansos das formas, poden ver con mais claridade a armonía las liñas, a gracia e serenidade de canto fermoso hai no noso derredor", leu para de seguido insistir en que "o texto en galego é un disfrute, unha marabilla de ler, é singular que uns pais escriban aos seus fillos un texto que cando foi escrito non tiña a menor das posibilidades de ver a luz, un texto tan profundamente pangaleguista, humanista e en galego era imposible que superara a censura".

Durante a presentación, Beiras Cal aproveitou para presumir da educación que lles deron os seus pais tanto a el como aos seus tres irmáns, que pese a ser "señoritos" falaban galego. "Fumos dos poucos señoritos vigueses que aprendimos primeiro galego, logo inglés e despois como terceira lingua o castelán", subliñou o economista, que destacou a "mentalidade" que tiñan os seus pais. "Eran moi transversais, de ningún modo eran radicais no sentido de que as ideas que nos inculcaron fosen extremistas pero eran radicais na radical coherencia e congruencia do que dicían e pensaban e as súas conductas e iso levounos a falar galego incluso cando facelo estaba mal visto", manifestou.

Calcúlase que a obra fíxose na segunda metade da década dos cincuenta pero non existe unha data certa de cando a educadora comezou a escribir o libro "O arte e a súa historia", no que se mantén o título orixinal dado que os seus autores escribírono nun galego prenormativo, no que se evitaba a cacofonía que se permite no galego actual e polo que a forma correcta sería "A arte e a súa historia". A publicación reproduce exactamente como se atoparon as follas mecanografiadas entón por Antía Cal, con anotacións manuscritas e inclúe un anexo fotográfico no que se apoian as explicacións que se dan sobre arte con continuas referencias a Galicia que daquela atopábase "escurecida" pola dictadura franquista.

"Poderíamos estar falando un día do libro", sostivo o crítico de arte López Bernárdez, que destacou que "todas as asociacións que se fan, as referencias, son fascinantes de maneira non só útil senón extremadamente intelixente". Así, gabou o traballo minucioso e tamén o "relato humanista que subxace fronte o fascismo" imperante naquel momento. "É moito máis que un libro de historia para nenos, que xa sería dabondo. É unha maneira de entender a vida, de situarnos no mundo", aseverou.