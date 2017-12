Consejos para no meter la pata en tu cena de empresa

Las cenas de empresa de Navidad son un arma de doble filo. Por una parte, muestra el lado más amable de la compañía. Todos sus integrantes se sientan alrededor de una mesa para olvidarse de los aspectos laborales y centrarse en los sociables. Un lugar en el que, en teoría, un empleado tiene el mismo peso que un jefe y pueden hablar de tú a tú.

Sin embargo, hay encuentros que no transcurren de forma distendida e incluso se pueden crear momentos incómodos. No hay que olvidar que este tipo de reuniones no se celebran con amigos y puede ser el escaparate perfecto para que los jefes observen diferentes actitudes entre sus empleados.

Si te encuentras ante tu primera cena de empresa o simplemente no quieres fallar, no te preocupes, te presentamos varios consejos para convertirte en el ejemplo a seguir de estos eventos:



Llegar a la hora

Probablemente, el aspecto más importante a tener en cuenta. Llegar puntual es indispensable para dar una buena imagen de organización frente al jefe. Si llegas tarde a un evento social e informal como este, ¿cómo puede saber el jefe que eres puntual a la hora de llegar a tu puesto de trabajo?



No te obsesiones por la comida

Puede que el menú que te ofrecen sea el más suculento de tu vida. No obstante, guarda tus instintos y trata de saborear la comida. No es necesario pasar hambre, simplemente controlar la cantidad de comida que se te ofrece.

No se debe beber mucho alcohol / Getty Images

La bebida no es buena compañera

Seguimos recordando que no se trata de una cena entre amigos. Puede que algunos de tus compañeros sean como amigos, pero en este tipo de eventos continúan siendo compañeros. Además, no olvides que la mirada de tu jefe o jefa estará encima de ti. Por ello, no es recomendable cogerse una borrachera que pase a los anales de la empresa. Una o dos copas de vino no hacen daño a nadie.



No es el lugar idóneo para ligar

Muchas relaciones nacen entre compañeros de trabajo, es cierto. Pero las cenas de navidad no están pensadas para ello. Si tienes pensado intentar algo con algún compañero o compañera, lo mejor es que busques otro momento.



Vestimenta acorde

No hace falta ir vestido de gala, pero, lógicamente, tampoco te vas a presentar en chándal. La mejor manera para acudir a este tipo de eventos es escogiendo un conjunto informal, del que no destaques en exceso pero que tampoco llames la atención por ser demasiado extravagante.

La ropa debe ser adecuada al momento / Getty Images

Los temas polémicos, mejor apárcalos

Dentro de una empresa surgen un sinfín de situaciones. No todos los compañeros tendrán el mismo grado de relación y, seguramente, existan grupos más afines a ciertas personas que a otras. Lo mejor es mantener una posición neutral ante cualquier tema polémico y no mojarse en exceso. Sobra decir que es mejor no adentrarse en aspectos políticos.



Relación con el jefe

Por mucho que estéis de celebración, tu superior seguirá siendo tu superior por mucho que quiera mostrarse como un amigo. No abuses de la confianza que puedas tener con él o ella e intenta minimizar cualquier broma.