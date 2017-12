Las nuevas tecnologías y fijarse metas concretas, claves para el liderazgo de la mujer

Compartir experiencias para hacer más visible la presencia de mujeres de éxito en el mundo empresarial y, concretamente, en el entonro digital y tecnológico. Con esta premisa se desarrolló ayer en el auditorio Mar de Vigo el evento "eWoman Galicia", organizado por Prensa Ibérica y FARO DE VIGO, en el que nueve mujeres expusieron sus vivencias y trayectoria ante cerca de 150 participantes que a lo largo de toda la mañana disfrutaron de anécdotas divertidas, momentos emotivos y sobre todo mucho talento. El talento, mezclado con la pasión por el trabajo, la persecución de metas concretas y una cuidada planificación conforman el cóctel perfecto para desarrollar carreras de éxito sin renunciar a una vida personal también plena, coincidieron todas las ponentes.



Por estos valores apostaron prácticamente todas las ponentes, que a través de sus relatos de apenas veinte minutos aportaron consejos, metodología y experiencias personales con los que motivaron e inspiraron a las asistentes para que se marquen sus propios retos y no desistan hasta alcanzarlos.



La presidenta de Empresarias de Galicia, Susana Pérez, fue la encargada de dar la bienvenida a las participantes de "eWoman Galicia" y lo hizo aportando las cifras demoledoras de la desigualdad laboral de la mujer, todavía mayor en el ámbito tecnológico "donde estamos en clara minoría, con una ocupación del 29%, un porcentaje que baja todavía más en el caso de los puestos directivos". La empresaria también lamentó la diferencia abismal en la concesión de reconocimientos a las mujeres y celebró por ello la concesión de los premios "eWoman Galicia", ayer, en las categorías de Trayectoria Profesional (concedido a la profesora Teresa Mariño),Negocio online (al supermercado online de Vegalsa-Eroski) o Arte Digital y Redes Sociales (a la web Little Vigo).



Tras ella, la periodista de FARO Marta Clavero presentó a las primeras ponentes de la jornada, Carmen Rodríguez, vicepresidenta de Feiraco, y Sonia González, directora de Personas de CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas), en la que recientemente se integró Feiraco. Esta última fue la primera en intervenir para destacar que "las compañías con plantillas más equilibradas tienen hasta un 22% más de beneficios" y explicó las actuaciones puestas en marcha en CLUN en este sentido. Por su parte, Carmen Rodríguez se centró en la iniciativa Mulleres de Seu que trata de potenciar el trabajo de la mujer del rural.



La segunda intervención la protagonizó Lucila Ballarino, responsable global de la transformación digital de Fundación Telefónica, que contó el ambicioso proyecto de formación que lleva a cabo la entidad. "Entre el 5 y el 8 por ciento de los niños que estudian ahora van a trabajar en profesiones que aún no existen", remarcó.



La jefa de comunicación de la zona noroeste de Coca-Cola, María Sande, expuso el programa Gira Mujeres, que se marca como objetivo "empoderar a cinco millones de mujeres antes de 2020 cuya actividad esté vinculada a la cadena de ventas de la empresa". Para ello, se ha desplegado una red para mejorar la información y proporcionar herramientas a las mujeres para "generar esa motivación".



Durante su charla, la fundadora de la red profesional Womenalia, María Gómez del Pozuelo, propuso planificar mejor el tiempo para alcanzar las metas que cada mujer quiera proponerse. "El 60% del tiempo que dedicáis a la semana no os sirve de nada y tal vez ni siquiera estéis donde queréis estar", comenzó su intervención la también embajadora de "eWoman", que recordó que las mujeres tienen "el poder económico del mundo porque somos las que hacemos el 87% del gasto pero sin embargo cobramos un 21 menos y lo que acabaremos haciendo es no comprar en aquellas empresas que no nos ayuden a progresar, podríamos ser el lobby más grande del mundo". Por ello, Gómez del Pozuelo aseguró que "se pueden cumplir los sueños, no es fácil, es muy difícil, pero es posible". Para ello, propuso una metodología clave que es, relató, "escribir nuestro sueño en un papel, solo uno de cada vez". Ese sueño, prosiguió, debe ser "tangible, tener un presupuesto y que sea medible" y puso como ejemplo tener mejor salud, dejar de fumar, aprender un idioma o pasar más tiempo con la familia o amigos. Para lograrlos, insistió en la organización, en "incluir ese tiempo que le tenemos que dedicar en la agenda, que sea inamovible". Además, insistió en la idea de que "nosotras mismas nos ponemos muchas barreras" y aseguró que "todas las personas son expertas en algo, hay que descubrir en qué y ponerlo en práctica".



Princesas o reinas



"Las que tenéis hijas, ¿estáis educando a princesas o a reinas?", preguntó a las participantes la ingeniera industrial Lucía Gregorio, experta en TICs y fondos europeos. "Solo hay un 30% de mujeres en los puestos TIC. ¿Creéis que es porque no valemos o porque no hay? Es porque no hay. Las tecnologías también son cosas de chicas, y como casi todo va a ser TIC en el futuro, empecemos ya", reclamó.



Tras el coffee break, la jornada prosiguió con la intervención de Naira González, ginecóloga experta en medicina reproductiva, que hizo hincapié en que "la sociedad cambia pero la biología no va siempre de la mano y por eso se demandan cada vez más tratamientos de reproducción asistida" por el incremento de la edad en la que las mujeres deciden ser madres. Por ello, consideró "recomendable informarse al respecto sobre las opciones, porque la información nos da libertad de decisión".



Victoria Barreiro también compartió su experiencia profesional al frente de Teconsite y destacó la importancia del mundo online gracias al cual "estamos en un momento en el que tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de información que podemos transformar en conocimiento". Por ello, abogó por "aprender y, lo más difícil, aprender a desaprender".



Uno de los momentos más entretenido de la jornada fue la celebración del "Roleplay eWoman" en el que los coaching Usoa Arregui y Alfredo Julià propusieron a los asistentes subirse a una máquina del tiempo para descubrir entre todos la historia de éxito de la mujer del siglo XXI a través de una experiencia divertida en equipo. Así, los fundadores de Different Coaches, dividieron al público en diez grupos que elaboraron la historia de Uxía, una niña de dos años a lo largo de sus 80 años de vida hasta el año 2097. A través del "biopic" se desvelaron los valores que, de modo consciente o no, priman entre los participantes del juego y tras éste los coaching mostraron también cómo poner en práctica lo aprendido a través de una serie de prácticos ejercicios que permiten mejorar los valores individuales que más se aprecian pero que más se descuidan en el día a día.



Para cerrar el acto, el gerente de FARO, Pedro Costa, entregó un cheque por valor de 1.000 euros de la recaudación complementada con una aportación del periódico a la asociación Bicos de Papel, conformada por madres y padres de niños oncológicos. Su presidenta, Natalia Dieste, aprovechó para recordar que la directiva de la entidad sin ánimo de lucro, constituida el pasado mes de junio, está formada por trece mujeres. "Tenemos varios proyectos en mente, entre ellos uno para realizar un parque infantil dentro del hospital Cunqueiro para que nuestros niños, que están allí hospitalizados y permanecen aislados, puedan jugar al aire libre. Nos han dado presupuestos de 20.000 euros, algo que parece inalcanzable pero decidimos asumir el reto", explicó.









Susana Pérez // Presidenta de la Asociación Empresarias de Galicia

"Hay que darle voz a las mujeres"

Susana Pérez dio la bienvenida a las participantes recordando que "es fundamental la unión para construir una sociedad igualitaria" y felicitó la puesta en marcha de iniciativas como eWoman Galicia porque "son muchas las mujeres que están y que no se ven, que no se las conoce ni se las escucha y hay que darle voz a esas mujeres de éxito".





Sonia González y Carmen Rodríguez // Directora de personas de Clun y Vicepresidenta de Feiraco

"Hay que mejorar la autoestima"

"Mejorar la autoestima, motivación, empoderamiento y formación de las mujeres del rural va a repercutir positivamente en sus explotaciones, la cooperativa y también sus familias", explicó Carmen Rodríguez sobre la iniciativa Mulleres de Seu. Antes que ella, Sonia González lamentó que "los hombres promocionan por potencial y nosotras por los resultados".





Lucila Ballarino // Responsable de transformación digital de Fundación Telefónica

"La tecnología cambia el mundo"

"La tecnología tiene la capacidad de cambiar el mundo", sostuvo Ballarino, que explicó que el suyo es un caso de "reconversión de perfiles" y que precisamente su trabajo consiste en "ayudar a los jóvenes para formarles en las competencias que se requieren en el mercado laboral del futuro porque ya se demandan más puestos de los que se pueden cubrir".





María Sande // Jefa de Com. de zona norte de Coca-cola European Partners

"Hay muchos negocios por descubrir"

"Nuestro objetivo es generar esa motivación, autoestima y seguridad para que sean las mujeres las que generen el cambio en el entorno en el que viven", explicó María Sande, que explico que el proyecto Gira Mujeres se inició en España hace año y medio y que en Galicia cuenta con el apoyo de la Fundación Mujeres. "Hay muchos negocios por descubrir", sostuvo.





María Gómez del Pozuelo // Embajadora Ewoman y Cofundadora de Womenalia

"El futuro es el próximo minuto"

"Me importa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida" . María Gómez recordó la cita de Woody Allen para subrayar la importancia del "ahora" en la lucha para alcanzar los sueños. "Hay que visualizar nuestro sueño y depende de cada una el saber hasta dónde puede llegar pero con planificación, perseverancia, pasión y amor se puede", dijo.





Lucía Gregorio // Ingeniera Industrial experta en TIC y Fondos Europeos

"No tenemos la logística resuelta"

"Se necesitan reinas hacedoras y aliados masculinos", resumió Lucía Gregorio sobre la educación de las niñas y niños. Además, justificó la escasez de emprendedoras en que "no somos arriesgadas porque no tenemos la logística resuelta, los hombres sí porque tienen una mujer detrás que lo hace y eso hay que cambiarlo, se debe sobrescribir el pacto en la pareja".





Naira González // Ginecóloga y obstreta especialista en medicina reproductiva

"Sociedad y biología no van unidas"

"Con 30 ó 35 años hay que tomar decisiones importantes y siempre hay que renunciar a algo cuando pretendes conciliar. Hay que tener toda la libertad de decisión, decidir ser madres o no, y también en qué momento pero no se puede prorrogar de forma ilimitada porque la biología no evoluciona como la sociedad, no van unidas, médicamente no es posible".





Victoria Barreiro // Profesora de Google Actívate y Directora de Teconsite

"Todos necesitamos reciclarnos"

"El éxito está en rediseñarse a uno mismo", expuso Barreiro, que subrayó que "la tecnología lo cambia todo, desde la forma de comprar hasta la de relacionarse" por lo que cree vital "formarse". "El 99 % de lo que sé de mi sector lo he aprendido online. Necesitamos reciclarnos, adquirir nuevas herramientas profesionales y ponerlas a trabajar a nuestro servicio", dijo.