El puente arranca a golpe de rock and roll

Que mañana sea festivo es una excusa excelente para disfrutar de alguno de los conciertos que sacuden esta noche Vigo. La banda coruñesa Agoraphobia y los vigueses Cruceiro protagonizan sendos directos que tienen en común la juventud, el descaro, la energía punk-rock y la proyección.

En el caso de Agoraphobia (La Fábrica de Chocolate Club, 22.30 horas) hablamos de una banda de indie-rock que ya lleva varios años en la carretera y que actuó en dos años consecutivos en uno de los mejores festivales de Estados Unidos: el South by Southwest (SXSW) de Texas.

Tras publicar dos trabajos cortos, "Dirty Little Things" y "Ready to Play", vienen a Vigo a presentar su primer álbum, "Incoming Noise", con diez canciones rebosantes de distorsión y actitud, ideales para el escenario. Más cercanas a Elastica que a las Bangles, estas cuatro músicas de A Coruña cantan en inglés letras que van de angustia y desasosiego, pero también de amor.

Por su parte, los vigueses Cruceiro, que actúan en la sala The Hush Rock (22.30 h.) dentro de la gira Maketón, tienen en la ironía la mejor de sus armas. Este verano lanzaron "O Marisquinho", coincidiendo con el famoso festival urbano -"el Marisquiño me da pereza, el speaker me taladra la cabeza, dice la letra-, y "Alfageme", otra de sus canciones, es una sátira sobre el "Bernardo Alfageme", el buque que ocupa la rotonda de Coia. Entre sus miembros destacan Ash Santos (Alberto Santos Hermo), artista vigués que ha expuesto en Los Ángeles, y Roy Basanta, líder de la banda Basanta.