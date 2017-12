"Vigo on Road", la cultura más viajera

El realizador vigués Piño Prego da una vuelta de tuerca a los magazines con "Vigo on Road", un programa que además de mostrar la actualidad, la cultura, el deporte y el ocio de la ciudad, ha viajado hasta la costa este de Estados Unidos para hablar con algunos de los muchos vigueses que se han establecido en esa zona del país. El nuevo espacio se estrenará el próximo día 7 a las 22.00 horas en la página web Vigopolis.com, durante la fiesta de presentación que se celebrará en el Island Club.

"El programa se ha rodado entre Vigo y Estados Unidos al 50 por ciento e incluye distintas secciones. Algunas ya podían verse en nuestra web, como los 'Desayunos', conversaciones con personalidades del ámbito cultural sin interlocutor, y después, hay una parte de ficción, que es la que hemos rodado en la costa este de Estados Unidos: Pensilvania, Filadelfia, Nueva York, Washington..., donde hemos hablado con vigueses que han hecho su vida ahí", resume Prego, cofundador de Vigopolis.com.

El programa comenzó a grabarse en abril y aprovecha algunos de los eventos culturales más importantes de este verano, como "La fiesta" del Pazo de Cea de Nigrán, ciclo por el que pasaron Wyoming y Los Insolventes, Mikel Erentxu y Love of Lesbian, entre otros. "Incluimos muchos conciertos y festivales importantes que hubo este verano, pero a medida que vaya avanzando el programa iremos insertando secciones y entrevistas de actualidad, como por ejemplo, el encendido navideño que grabamos hace unos días", explica.

"Vigo on Road" tendrá una primera temporada de diez entregas, con un metraje de 25 minutos cada una, y se emitirá también por la cadena Localia Vigo una vez a la semana. El primer programa incluiá, entre otros contenidos, un "Desayuno" con el músico y compositor Eladio Santos, de Eladio y los Seres Queridos; una entrevista con El Gran Wyoming, y la parte de ficción 'Sal corriendo', que es la que recoge las vivencias de los vigueses, entrevistados por Carlos Veleiro.

"En un programa atípico porque aunque sí tenemos reporteros que hacen las entrevistas, en otras no lo hay, son conversaciones abiertas entre entrevistador y entrevistado pero en las que el entrevistador no está. También es novedoso introducir la parte de ficción llevada por un reportero, algo muy extraño y my divertido. Nosotros nos hemos divertido mucho. Yo siempre digo que es más divertido trabajar mientras viajas", manifiesta Prego.

Estados Unidos no es un territorio desconocido para Vigopolis, que lleva dos años grabando en el país norteamericano webseries como "El viaje", filmada a caballo entre EE UU y Vigo. En esta ocasión, se prolongó durante 20 días. "Nos encanta trabajar en Estados Unidos porque tiene escenarios naturales que no encuentras en ningún sitio", afirma.

Para poder asistir a la presentacion de "Vigo on Road", hay que inscribirse en la página de facebook Vigopolis Ocio de Calidad o enviar un email a invitaciones@vigopolis.com. La fiesta, que se tramitirá por streaming para todo el mundo, incluirá cóctel de bienvenida, las actuaciones de Greenwater, banda tributo de Creedence Clearwater Revival, y Mon-Rivergood, "y muchas sorpresas", anuncian sus organizadores.