The Soul Jacket estrena su último videoclip en FARO

La banda de rock and roll viguesa The Soul Jacket estrena en FARO el videoclip de "Big Cheaf", uno de sus últimos trabajos. Con este tema cierra su álbum "Volumen III" (autoproducido, 2017). Está compuesto por once canciones que la banda define como "enigmáticas y pasmosas" para profundizar más que nunca "en el imaginario musical de una Norteamerica mítica, mezclando rock lisérgico, sicodelia y country rock primitivo".

Filmado por la productora gallega Islandia y rodado íntegramente en parajes naturales de la Sierra da Groba, el vídeo de "Big Chief (On The Mountain Of Death)" refleja a la perfeción el mensaje escondido tras los versos de esta canción. Una composición creada como "un canto furioso y desesperado por la recuperación de la naturaleza mas salvaje y del espíritu indomable de las mujeres y hombres que poblaron las montañas", explican los integrantes de The Soul Jacket.