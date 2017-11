A menos de un mes de que comience el invierno, Galicia recibió ayer al primer temporal del otoño por una borrasca situada sobre Irlanda que provocó rachas de viento de hasta 146 kilómetros por hora, abundantes lluvias, medio millar de rayos, mar de fondo que obligó a suspender el transporte de ría en Vigo y al menos 77 incidencias registradas por el 112.



A través de un comunicado, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias del 112 Galicia comunicó que hubo 77 incidencias relacionadas con la llegada del frente a la comunidad que se concentraron entre las 9 y las 18 horas, con la caída de árboles o ramas en las carreteras. También se registraron avisos por la presencia de otros objetos en las vías, por postes dañados o por la caída de carteles o señales de tráfico a la calzada.





Temporal en Galicia: las zonas más afectadas

Aparece unha piscina portatil nun tellado da Vila de Negreira #ACoruña

Parece q non lle deu tempo a recollela ???? pic.twitter.com/hSrQenmPPM — BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) 22 de noviembre de 2017

Nivel de alerta naranja en A Coruña y Lugo

La provincia más afectada es A Coruña (26 incidencias), seguida por Pontevedra (25), Lugo (20) y Ourense (6). Vigo es el municipio más afectado con ocho sucesos y la única persona herida por las condiciones meteorológicas, a la que cayeron encima cristales de unas ventanas rotas en la calle Roupeiro a las 16.45 horas. Los bomberos se movilizaron 14 veces siendo los más relevantes la caída de un eucalipto en la carretera Camposancos o otro que se desplomó sobre un turismo en Gregorio Espino.El suceso más curioso que dejó el temporal fue la imagen de una piscina portátil volcada en el tejado de un edificio de A Coruña, según mostró en la red social Twitter la Asociación Deportiva e Cultural Bombeiros da Coruña. En esa ciudad, además el viento obligó a cerrar todos los parques y la escala prevista del crucero Oceana, procedente de Southampton, se realizó en Vigo.La caída de árboles o ramas condicionaron la circulación en numerosos puntos de la red viaria gallega, como en el kilómetro 590 de la A-6, en sentido hacia Madrid, a las 17 horas.la caída de un árbol en una vía de servicio en Conxo provocó daños en varios coches que estaban estacionados al lado de la calzada, obligando también al corte del carril, mientras que la localidad registró otro corte en la AC-462 en la zona de Berdía por la caída de otro árbol.Además,al no poder aterrizar debido a las condiciones meteorológicas. En el caso de Alvedro, además, se canceló el vuelo que iría de regreso a la capital española, según informaron fuentes de Aena. También el transporte de Ría entre Vigo y Morrazo se suspendió desde las 17.30 y hasta "nuevo aviso" por las "malas condiciones meteorológicas" .La Dirección Xeral de Emerxencias de la Vicepresidencia de la Xunta decretó el nivel naranja por viento en tierra en las provincias de A Coruña y Lugo con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora que alcanzaron los 147 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en la Mariña lucense, 132 en Carballeda de Valdeorras, 124 en Cabo Udra y 117 en Pontenova.Hasta las 21:00 horas, de los cuales casi la mitad se produjeron entre las 17.00 y las 19.00 horas y también lluvias que dejaron 31 litros por metro cuadrado en Cabo Udra, 22 en Pontevedra y 10 litros en Vigo. Se prevé que las precipitaciones sean generalizadas en la jornada de este jueves , en la que no se espera viento fuerte.Según informó Aemet, estarán en riesgo por fenómenos costeros A Coruña y Lugo, donde se esperan olas de hasta 4 y 5 metros de altura y vientos de mar combinada de sur y suroeste. En Pontevedra, el aviso será por precipitaciones, ya que se pueden acumular hasta 50 litros por metro cuadrado en doce horas.No obstante, Meteogalicia puntualizó que la cantidad de precipitaciones "no va a ser muy importe ni significativa". Así, se esperan "72 horas de lluvias", pero no de manera continuada. Si bien para este jueves se prevén lluvias "irregulares", para este viernes lloverá de manera "más generalizada" en todo el territorio gallego. Para el fin de semana ya no se prevén lluvias, que previsiblemente regresarán el martes a la mitad norte, jornada en la que se espera también una bajada importante de las temperaturas.