De concierto con 4 amigos de Dublín

Cuatro amigos que se conocieron en el colegio y llevan 40 años juntos tocando sus canciones por el mundo. Esa es, básicamente, la historia de U2, una trayectoria que ayer conocieron cientos de niños en un Auditorio Mar de Vigo cerca del lleno. La U2Band, procedente de Murcia, se encargó de interpretar los éxitos del grupo irlandés, precedidos por un vídeo didáctico que repasó la larga y fructífera carrera de la banda de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Fue el último concierto de Rock en Familia, una iniciativa que ha tenido una gran acogida en la ciudad olívica y que, según señalaron ayer a FARO fuentes del Auditorio Mar de Vigo, podría tener continuidad en el futuro en forma de festival.

Apoyados por una pantalla gigante, los cuatro miembros de U2Band ofrecieron un repertorio muy completo, que incluyó desde un tema del primer álbum de U2, "Boy" (1980), el eterno "I will follow", hasta "You're the best thing about me", adelanto del trabajo que saldrá a la venta en menos de dos semanas, "Songs of experience".

Hora y medio de directo que fue acompañado de palmas y de bailes por unos niños que disfrutaron tanto con las canciones más enérgicas -"Beautiful day", "Vertigo", "Elevation", "Pride", "Until the end of the world" y la siempre arrebatadora "Where the streets have no name"- como con los himnos más intimistas, "One" y "With or without you". "Es la primera vez que venimos a Galicia -explicó el doble de Bono-, son 9 horas de viaje desde Murcia, pero ha valido absolutamente la pena". Solamente uno de los componentes, el bajista, con familiares en Betanzos, había estado en Galicia antes. Al final, el grupo de tributo quiso inmortalizar su actuación haciéndose un selfi con el público del Auditorio Mar de Vigo. Y es que la actuación de U2Band convenció y gustó tanto a los niños como a sus padres, muchos de los cuales llevan más de treinta años siguiendo a U2. Tal vez ayer, gracias e ese "bautismo rockero", sus hijos se unieron definitivamente a la multitudinaria feligresía de los dublineses.