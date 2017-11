El homenaje a U2 cierra con garra el ciclo Rock en Familia

Cientos de niños conocieron hoy en el Mar de Vigo la mística de U2. Numerosas familias abarrotaron esta mañana el auditorio vigués para disfrutar de la última cita del ciclo Rock en Familia de un concierto en homenaje a la banda irlandesa. Los cuatro miembros de la U2Band hicieron las delicias de los más pequeños y de sus padres, todos entregados a la música de los clásicos Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.



Apoyados por una pantalla gigante, los cuatro miembros de U2Band ofrecieron un repertorio muy completo, que incluyó desde un tema del primer álbum de U2, "Boy" (1980), el eterno "I will follow", hasta "You´re the best thing about me", adelanto del trabajo que saldrá a la venta en menos de dos semanas, "Songs of experience".





Sin palabras #Vigo!! Muchas gracias a todos por compartir momentos únicos!! Gracias a @ROCKENFAMILIA por hacernos vivir otra gran experiencia. Salu2? pic.twitter.com/utIP3DVAAn — U2Band Tributo U2 (@U2BandTribute) 19 de noviembre de 2017