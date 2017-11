- Como la primera vicepresidenta de un Gobierno en España tuvo que soportar comentarios a diario sobre su aspecto físico, su estilismo o su vida privada. ¿Cómo es posible trabajar en ese ambiente?

-Fue horrible, se vive muy mal, con muchísima rabia. Te enfadas y te preguntas el por qué, porque de mí han inventado de todo... Fue un ataque brutal del patriarcado, completamente misógino y machista que venía de todos los lados. ¿Por qué? Yo que sé. Tal vez el no poder resistir que haya una mujer que ejerce el poder igual o mejor que ellos y sin consultarlo. El problema es que puede haber mujeres en el poder pero sometidas a la tutela de los hombres. A mí el poder me lo dio el presidente Zapatero pero luego me lo dieron los ciudadanos que me votaron y a partir de ahí lo ejercí con libertad. Y eso fue lo que provocó que se levantaran tantas calumnias para tratar de deteriorar mi imagen. Es una discriminación terrible porque como no me podían horadar por otras vías trataban de atacarme a través de mi imagen, mi persona, mi estatus.

- ¿Cómo es afronta?

-Con paciencia y creyéndote mucho lo que estás haciendo. Sabes que es algo que tienes que sufrir, no podía caer en la trampa de combatirlo porque sabía que tenía una oportunidad única. Cuando estás en el poder debes ocuparlo y ejercerlo sin que te distraigan y se trataba de eso. Querían distraerme. No digo que no me afectase pero lo superaba con un afán enorme de intentar hacer más cosas porque sabía que podía cambiar la vida de la gente y eso no tiene precio.