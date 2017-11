Agustín Acebes: "Tenemos al día 70.000 pensamientos y la mayoría viajan al pasado, la culpa y la nostalgia"

Agustín Acebes es neurólogo clínico y practicante del mindfulness, una técnica de meditación que, además de estar de moda en el mundo occidental, tiene inesperados beneficios en diversos campos. Esta herramienta relacionada con el budismo ha entrado en escuelas, empresas y en el ámbito sanitario como un instrumento útil para mejorar determinadas patologías.

- ¿Cuál es la vinculación de la neurociencia con el mindfulness?

- Como conocedor y practicante de mindfulness, y dada mi condición de neurólogo, he querido ver qué fundamentos o bases científicas hay sobre los beneficios de la meditación. Me he interesado por las bases neurobiológicas y verdaderamente estos beneficios existen y son bastante contundentes. Cada vez se sabe más gracias a la aparición de técnicas como la resonancia magnética funcional que nos permite comprobar los efectos en el cerebro de una práctica milenaria de origen budista. Ahora podemos ver cómo se encuentra el cerebro cuando se medita, y se están descubriendo cosas muy interesantes.

- ¿Por ejemplo?

- Cuando una persona practica la meditación vemos cómo su cerebro se va reorganizando y deshaciéndose del "ruido", centrándose en determinadas tareas cerebrales que es donde radica la atención. El mindfulness trabaja con la atención en este mundo tan disperso en el que vivimos, y en el laboratorio los estudios demuestran que las personas que practican la meditación experimentan cambios en sus estructuras cerebrales, además de en su beneficio personal: menos ansiedad, mejor ánimo, mejor sueño... Todos estos beneficios vemos que también tienen repercusión en las patologías que tratamos los neurólogos. Estamos viviendo la actualización de algo muy tradicional gracias al fenómeno en eclosión del mindfulness en todos los campos, desde la sanidad a la educación, la empresa o el ejército y el deporte. La neurociencia lo que hace es revelar los secretos de los beneficios de esa meditación.

- ¿A qué patologías se puede aplicar la meditación?

- Fundamentalmente es una práctica que aporta bienestar emocional y personal, al igual que otras disciplinas como el yoga o el tai chi que nos ayudan a estar mejor, tener mayor sensación de bienestar. Es una de las técnicas que se recomiendan para trabajar la mejora del nivel de felicidad como práctica no terapéutica. Y ahora se está incluyendo dentro de la psicología y del trato de ciertas patologías que van desde la depresión a la ansiedad, el estrés que nos rodea por todas partes. Existen programas específicos para cada una de estas circunstancias. Y también se aplica a los trastornos obsesivos o patologías psiquiátricas más específicas.

- ¿Todo el mundo puede practicar la meditación?

- Es algo muy fácil, no hace falta ninguna tecnología. Solo hay que aprender algunas técnicas de atención a la respiración, a manejar las emociones y algo tan sencillo como estar cómodo y tranquilo para escucharse, verse y buscarse un rato para parar, mirar hacia uno mismo, respirar y aprender a tener respuestas en lugar de reacciones.

- ¿Qué quiere decir?

- Pues que no estemos en un atasco y hagamos una peineta, o que estemos en una discusión y pronunciemos un exabrupto. Que tengamos una capacidad de modular nuestras emociones.

- ¿Y todo el mundo puede obtener esos beneficios?

- Los estudios que se han hecho con las personas que lo practicamos dejan claro que empezamos a reconocer beneficios de una forma muy precoz. Simplemente el hecho de poder dedicar un rato todos los días a estar con uno mismo en silencio ya supone un gran beneficio, reduciendo y tolerando el ruido mental, ayudándonos a convivir con esa cháchara mental que todos tenemos. Hay estudios que calculan que llegamos a tener hasta 70.000 pensamientos diarios, y la mayoría de ellos no son productivos sino planteamientos que viajan al pasado, a la culpa, a la nostalgia, o a la ansiedad e incertidumbre del futuro. El mensaje clave del mindfulness es centrar la mente y el pensamiento en el aquí y el ahora, que es el único momento en el que estamos viviendo. Mañana aún no ha llegado y ayer ya pasó, por lo que la vida solo es nuestra aquí y ahora. Es fácil coger la práctica, hay diferentes programas y técnicas con las que se puede acceder a la meditación, que goza de mucha difusión gracias a internet con tutoriales, cursos... España se ha llenado de mindfulness aunque este es un fenómeno que el mundo sajón lleva desarrollando muchos años. En el Reino Unido hay una propuesta del Parlamento Británico de convertir el país en un "Mindful State".

- Incluso se está introduciendo en las escuelas...

- Efectivamente, se está empezando a introducir porque los niños son muy naturales y fáciles de trabajar en este sentido. Cuando con seis años se empieza a entrenar a un niño para saber respirar y estar tranquilo, lo coge rapidísimo. Y probablemente esos niños que ya están aprendiendo a calmar su mente y ser más sosegados acabarán siendo unos ciudadanos menos crispados, menos intolerantes. La salud emocional de oriente es mucho mayor que la occidental. Cuando uno viaja allá se da cuenta de que la gente será más pobre, pero llevan mucho tiempo cultivando unas técnicas que les aportan mucha más felicidad, y emocionalmente nos sacan años luz. No podemos olvidar que un cerebro más atento es un cerebro más feliz, y se nos olvida que el cerebro es un músculo más que cuidar y cultivar.