La actriz Berta Ojea asegura que las mujeres son "rentables" y exige ayudas públicas paritarias

Tras dos jornadas de intensos debates, Fernández de la Vega clausuró ayer en Vigo el congreso Cultura e Igualdade en el que se recogieron propuestas que serán sintetizadas en un documento que se remitirá a instituciones y administraciones.

"Al igual que las mujeres de la pesca o el medio rural las mujeres de la cultura necesitamos un plan de igualdad de emergencia", precisó la directora de las jornadas, la actriz Berta Ojea, que lamentó el incumplimiento de la Ley de Igualdad "que tanto podría hacer si se aplicase". Entre las demandas recogidas tras los debates abundó en la prioridad de que "el dinero público se reparta al 50% entre los proyectos de hombres y mujeres" e insistió en que "la igualdad es rentable y crea nuevos públicos", subrayó.

Tras ella intervino la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que reivindicó el feminismo y pidió que "con nosotras se tienen que empoderar todas". "De este congreso tienen que salir muchos compromisos de las administraciones", abogó.

Durante su turno, Abel Caballero reivindicó que "el feminismo es una causa irrenunciable y justa". El alcalde vigués consideró "dramático el hecho de que desde el pasado 15 de noviembre y hasta final de año las mujeres trabajan gratis por la diferencia de la fecha salarial con los hombres". "Tenemos que conseguirlo desde la política", apostó al respecto de la lucha contra la desigualdad y una de sus consecuencias como es la violencia de género.

Para concluir, Fernández de la Vega manifestó que "si las mujeres no estamos en la creación, si seguimos como subalternas malamente podremos superar la desigualdad que sigue partiendo el mundo en dos". Calificó de "indecente" la situación actual y recordó que según un informe del Foro Mundial la brecha de género se prolongará durante cien años más. "En el ámbito económico no es una brecha sino un abismo del 42 por ciento y no podemos continuar a este ritmo y esperar a que pase un siglo, hay que exigir un compromiso explítico con la igualdad y con la mejora de la convivencia democrática". "La historia se nos ha arrebatado a las mujeres y sin embargo hemos transformado el mundo", recalcó.