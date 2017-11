Un total de 25 restaurantes gallegos, en la Guía Repsol con Casa Solla con el más alto reconocimiento

Un total de 25 restaurantes gallegos están incluidos en la nueva Guía Repsol 2018 y, de ellos, Solla -en Pontevedra- mantiene su reconocimiento de más alto prestigio con Tres Soles. Por su parte, Bido y Tira do Playa, en la provincia de A Coruña, se incorporan a la guía con sendos soles por primera vez. Así, el establecimiento pontevedrés Solla permanece con el reconocimiento más alto, al que se suman por primera vez en el conjunto de España (con 528 establecimientos). Los Soles Repsol 2018 reconocen las tendencias gastronómicas más interesantes de España a lo largo de los últimos meses. Además de Solla, hay un total de diez restaurantes con Dos Soles en la geografía gallega: Alborada, Retiro da Costiña y Árbore de Veira, en la provincia de A Coruña; Culler de Pau, D'Berto, Maruja Limón, Pepe Vieira-Camiño da Serpe y Yayo Daponte, en la provincia de Pontevedra; Galileo, en la provincia de Ourense; y Nito, en la de Lugo. Con un Sol, están A Gabeira, As Garzas, Bido, Casa Marcelo, Dos Reis-Especia, El Refugio, Pablo Gallego, Pulpeira de Melide y Tira do Playa, en A Coruña; A Taberna y Nova, en la provincia de Ourense; Casa Bóveda y La Taberna de Rotilio, en la provincia de Pontevedra; y España, en la de Lugo.