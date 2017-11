José Antonio Fernández lleva al Congreso el "Vespa Extreme" para lograr fondos para dolencias "olvidadas"

El aventurero gallego José Antonio Fernández presentó ayer en el Congreso su proyecto 'Vespa Extreme - Wheels for life' con el que recorrerá los 10.000 kilómetros que separan Pamplona de Dakar (Senegal) para recaudar dinero para investigación de "enfermedades olvidadas" como la malaria en el Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra (ISTUN). El aventurero y su vespa fueron recibidos por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que destacó la "buena causa" de este proyecto y reconoció que no sería capaz de hacerlo. "Me da miedo, por la seguridad", declaró.