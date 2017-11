Iñaki Martínez hace realidad su marcha de la dirección del museo MARCO de Vigo

El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), que justo cumplió ayer 15 años de vida, se encuentra ya, oficialmente, sin director. Esta misma mañana, el hasta ahora 'capitán' de uno de los buques insignia del arte en Galicia se despedía mediante correo electrónico.

Con él, oficializaba su declaración de intenciones de no continuar en la dirección en el museo vigués. El anuncio de su marcha ha movilizado a la Agrupación Amigos do Marco y a varios colectivos así como ciudadanos para recabar firmas –llevan recabadas cerca de 6.000- solicitando al Concello de Vigo que proceda a sacar a concurso la plaza de una persona sustituta en el cargo. De momento, no se ha producido ningún movimiento oficial por parte del ayuntamiento.

En diferentes ocasiones, el alcalde de Vigo, ha indicado su idea de reformular la institución. En un café de prensa en Radio Vigo, señaló que el concepto de arte "contemporáneo" sería sustituido por "moderno" entendido este como el arte concebido y realizado desde ahora hasta 200 años atrás, con el fin de hacerlo más viable económicamente debido a la falta de fondos de miembros del Patronato como son la Xunta de Galicia y la antigua Caixanova, hoy en día convertida en Afundación.

"El museo Marco tiene que cambiar su orientación. Vamos a hacer un cambio. Vigo necesita un museo moderno en cuanto a su contenido. Tiene que tener diez veces más visitantes que los que tiene", apuntó Caballero en dicho encuentro en la SER.

"El arte contemporáneo –prosiguió- es el que es.¿Qué ciudades importantes tienen museo de arte contemporáneo? Barcelona, Madrid, Nueva York. El arte tiene que tener la dimensión de donde está, del sitio de donde está. Nosotros tenemos que tener un museo de arte moderno, entendida la modernidad desde hoy hasta hace 200 años".

En su despedida, Iñaki Martínez no ha hecho alusión a la falta de convocatoria del concurso para sustituirlo. A continuación, reproducimos su mensaje titulado "Hasta la vista" íntegramente:

"Querido amigo, querida amiga:

Desde este momento dejo el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, tras doce intensos años de haber dirigido esta institución, que tantas satisfacciones me ha dado. Si recibes este correo, es porque en algún momento has colaborado con nosotros. Quería transmitirte mi más sincero agradecimiento por haber formado parte de este proyecto que ha sido de todos, de mi equipo, de la Agrupación de Amigos del MARCO y de todas las personas que habéis colaborado con nosotros o nos habéis visitado".