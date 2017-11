"El Papa, como cualquier persona, puede equivocarse"

El teólogo Evis Luis Carballosa aseguró que uno de los grandes errores de la Iglesia Católica es afirmar que el Papa en su sillón es infalible. "El Papa, como cualquier otra persona, puede equivocarse", aseveró el ponente.

Contra este tipo de premisas se alzaron las voces críticas de la reforma protestante, recordó el teólogo, quien añadió que el principal descubrimiento de los reformadores fue que la Iglesia se había alejado del texto sagrado para dar prioridad a la Iglesia como organización.

Respecto a Lutero, destacó su vasta cultura y su profundo conocimiento de las escrituras, que plasmó en sus 95 tesis. Carballosa explicó que una de las principales doctrinas evangélicas que Lutero alzó fue contra el sistema de penitencia, asegurando que la salvación es solo por fe y por gracia, no por obras.

Otra de las doctrinas evangélicas luteranas se refiere a la "justicia de Dios", que según la carta a los Romanos, no tiene nada que ver con el castigo a los pecadores, como piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios castigue a los pecadores. "Se refiere más bien a que la "justicia" del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La "justicia de Dios" es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo, o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don", argumentó el ponente.

Asimismo, los reformistas se alzaron contra la idolatría, promulgando que solo Dios era digno de ser adorado. Otro de los pilares de la Iglesia Evangélica es que solo a través de Jesús se puede llegar a Dios.

Carballosa aseguró que él, educado en una familia católica, aprendió a comunicarse con Dios a través del protestantismo.