Miguel Ribadorda: "Los niños son el público más exigente que hay y no se les puede tratar como tontos"

El auditorio Mar de Vigo está a unas decenas de entradas de colgar el cartel de lleno para las dos sesiones de "La flauta mágica" que representará mañana la compañía vasca Ópera Divertimento a las 12.00 horas (con el aforo ya completo) y a las 18.00 horas. Se trata de una adaptación al público familiar de la celebérrima y universal ópera "La flauta mágica" de Mozart, un espectáculo con la que la compañía trabaja desde hace ya una década con gran éxito de crítica y de público y que se acaba de revisar el año pasado para adaptarse a las nuevas tecnologías con la incorporación de vídeos. Su director, Miguel Ribadorda, que interviene en la función dando vida al propio Mozart, asegura que el secreto consiste en ofrecer a los niños un producto de calidad.

- ¿Cómo se afronta una ópera dirigida a un público a partir de los dos años?

-De dos modos, porque uno de los objetivos es que hay que ofrecer un espectáculo familiar en el que disfruten los más pequeños pero también se lo pasen bien los padres, que ellos también se diviertan y escuchen voces líricas porque muchas veces nos encontramos con que es la primera vez que los padres escuchan una voz lírica o algo parecido a una ópera. Así, salen todos contentos porque trabajamos desde el desenfado, desde casi la comedia y es muy divertida. Y el otro eje es que el espectáculo es muy participativo y lo concentramos en una hora porque sabemos que no podemos alargarlo más, y ahí encontramos el equilibro.

- "La flauta mágica" es ópera pero también teatro.

-En realidad es un singspiel, que es lo más parecido a la zarzuela que hay en Alemania y es teatro intercalado con canto. No es una ópera al uso, tiene partes habladas y partes cantadas.

- El experimento que han hecho ha recibido muy buenas críticas y también vende.

-Llevamos con "La flauta mágica" cerca ya de diez años, pero esta nueva versión la hemos adaptado el año pasado y la metimos en temporada en el teatro Bellas Artes de Madrid y nos dieron un premio por ser el mejor espectáculo familiar del año en Madrid. El teatro nos ha pedido renovarla y estamos llenando. Estamos dando a conocer la ópera a gente que viene tras la función, nos felicitan y nos abrazan y nos dicen enhorabuena y que es así como les hubiese gustado conocer por primera vez la ópera.

- Coincidía el productor de la obra con usted en que el éxito radica en dejar de considerar "tontos" a los niños y ofrecer un producto de calidad.

-Los niños son el público más exigente que hay, si no ofreces algo que les gusta enseguida se levantan al baño o piden irse a casa porque dicen que les duele algo. Cuando conseguimos tenerlos sentados en la butaca durante una hora y al acabar nos piden más es un éxito y la forma de conseguirlo es trabajar de forma seria. No todo el mundo puede hacer teatro para niños y hay muchos que hacen teatro para niños, pero un proyecto serio requiere mucha preproducción. Nosotros tenemos un equipo de pedagogos detrás que nos asesora.

- ¿El teatro es apto para todo tipo de niños, también los más inquietos?

-Al que no le guste la música le gustará el teatro, y al que no le guste el teatro alucinará con la música, porque es Mozart y es en directo, no trabajamos con música enlatada. Es un aliciente suficientemente potente como para que si yo fuese padre de un chaval inquieto por lo menos querría intentarlo, yo creo que sí.