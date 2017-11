Cerca de 6.000 firmas piden que el museo no pierda su identidad

Hace un mes arrancaba en internet y a pie de calle una recogida de firmas de la Agrupación de Amigos do Marco lanzando un SOS. El objetivo -vertido en https://sosmarcodevigo.wordpress.com- era recabar apoyos para que "o museo referencial de Vigo non perda a identidade que o caracterizou". En estos 30 días de movilización, se han conseguido cerca de 6.000 firmas, todo un éxito.

Ayer mismo, varias mesas en elmuseo seguían sumando apoyos. Según fuentes consultadas por FARO, la próxima semana la Agrupación decidirá cuáles serán los próximos pasos a seguir para continuar con sus reivindicaciones. La principal, que se saque a concurso público la nueva dirección para que continúe el museo como proyecto "libre y profesional".

Ante las voces que acusan al museo de no conectar con la ciudadanía, Amigos do Marco apunta que en los 15 años de vida se desarrollaron 117 exposiciones con una media anual de 82.000 visitantes. Desde el MARCO señalan que no han tenido noticia oficial de que el Protectorado das Fundacións de la Xunta de Galicia haya rechazado el cambio de estatutos que otorgó más poder al Concello en el museo vigués.