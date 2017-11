Caballero defiende mayor presencia del Concello: "No van a mandar los que no pagan"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclamó ayer una mayor presencia del Concello en el MARCO. En concreto, el regidor olívico defendió que la representación de las diferentes administraciones en el patronato de la fundación del museo sea "proporcional" a los fondos que aporta cada una de ellas.

A preguntas de los periodistas sobre el rechazo de la Xunta a modificar los estatutos de la fundación, Caballero señaló que el Gobierno autonómico "se equivocó" y que el Concello no ha promovido ninguna reforma de los estatutos, sino que se ha limitado a "cumplirlos".

Según explicó, los estatutos establecen que la representación de cada administración "tiene que ser proporcional a su aportación financiera". "No van a mandar los que no pagan", ironizó el primer edil para recordar a continuación que la Xunta "aporta siete veces menos que el Ayuntamiento". "En este momento el Concello aporta casi el 80% y tiene una representación muy por debajo", señaló Caballero, quien lamentó "votaciones en el museo que se hacen con criterio ideológico". Praza do Rei ya envió una carta a San Caetano pidiendo una rectificación.

Por otra parte, la diputada de En Marea Alexandra Fernández acaba de presentar una iniciativa parlamentaria en el Congreso para demandar al Gobierno central un incremento de la dotación presupuestaria destinada al MARCO, ya que su asignación actual -valora la diputada de En Marea- supone una "ridiculez". A su vez el PP denunció que el Gobierno local socialista esté "dejando morir" el museo.