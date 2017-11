"Las cimas fracasadas son las que aportan más"

Para Chus Lago, Groenlandia es la "expedición fallida"; "las cimas fracasadas aportan un viaje más profundo, más noble, más interesante; son una oportunidad y un reto".

"Todo aquello que era susceptible de romperse, se rompió. (...) El frío es como una rata que lo roe todo", explicó recordando que llegó un momento en el que no tenían la posibilidad de comunicarse con el teléfono vía satélite, ni realizar llamadas al servicio de emergencia.

En ese viaje, entendió "que hay gente con la que no se puede ir a estas expediciones", ya que debe haber "mentalización". Reconoció que "fue una expedición para escapar" ya que poco antes se había muerto su compañero en una aventura alpinista. "Pensé que el hielo me iba a curar, pero me dolió más".

También explicó que "llegamos a Groenlandia en un momento no aconsenjable, el hielo se iba convirtiendo en agua, el glaciar empezaba a derretirse". Allí, tuvo la primera constancia del cambio climático. "Te ponía muy nervioso que el blanco que te rodeaba se estuviese convirtiendo en algo azul, acabamos con las rodillas metidas en el agua", rememoró mediante su voz pero también mediante fotografías que mostró a los asistentes de CLUB FARO.

En esa travesía también aprendió otra lección: "Todo lo que lleves tienes que ser capaz de repararlo", sin dejar lugar a fiarse de las cosas que te presten sin revisarlas.

Reconoció que "estábamos tan rodeados de agua, que me daba miedo". Eso le sorprendió que aconteciese en tierras polares donde en teoría el hielo nunca se derrite. De esta manera, comunicó al público el riesgo que sufre la Tierra ahora mismo y que podría empeorar en el futuro.