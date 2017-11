José Carlos Espinosa: "La filosofía no ha matado a nadie"

El escritor José Carlos Espinosa (Vigo, 1943) presentará mañana, martes, en el Real Club Náutico (20:00 horas) "Reflexiones alfabéticas", una obra que se aleja de todas las que ha escrito pero íntimamente relacionada con ellas ya que nació antes que todas ellas.

- ¿Qué es "Reflexiones alfabéticas"?

-Es distinto a todos los demás y además único, aunque todos los libros lo son. Soy lector empedernido desde los 13 ó 14 años y siempre marco en los libros pensamientos selectos o comparaciones geniales y fui creando, primero con la máquina de escribir y luego con el ordenador, mis ficheros para conservar esas joyas que iba leyendo, para alimentar mi espíritu con ellas.

- ¿Es así como surge?

-Sí, decidí sintentizarlos y así nació esto, con la intención de darle vida a todos ellos. No es un libro de pensamiento sino de reflexiones propias y de autores antiguos, modernos y contemporáneos. Con ellas formo un totum revolutum, un diccionario pero también algo diferente, con reflexión y opinión.

- ¿Se podría decir que ha tardado 60 años en escribirlo?

-No es que empezase a escribirlo pero sí a recopilar la materia prima que lo hizo posible.

- ¿Cuál es el objetivo del libro?

-Es un libro de consulta, sobre todo para gente que quiera acceder a opiniones selectas sobre 800 conceptos. Son opiniones mejores o peores pero serias y selectas y creo que en este tiempo en el que vivimos es un libro para sentarse a pensar y reflexionar. La filosofía no ha matado a nadie y ojalá este libro sea útil. Yo por mi parte me siento feliz escribiendo y si la contraprestación es que el que lo lee disfruta y si además motiva un pensamiento filosófico, ético o incluso religioso, miel sobre hojuelas.

- ¿Hay un concepto por página?

-No, no en todos hago el mismo desarrollo. Por ejemplo, al amor le dedico 20 páginas pero a "holgazán", apenas una línea: "Es aquel que siempre está mirando el reloj". Me parece una definición genial.