La Unión de Actores y Actrices habilitará redes contra los abusos

La denuncia de un grupo de actrices norteamericanas contra los abusos del productor Harvey Weinstein ha contribuido a destapar una lista incesante de casos de acoso por parte de actores de la industria de Hollywood que también ha tenido eco en España. "Es algo que viene de siempre, está ahí y creo que de nuevo tenemos que hacernos preguntas distintas porque otra vez se culpabiliza a las mujeres por no haber denunciado en su momento", lamenta Berta Ojea, que afirma que la Unión de Actores y Actrices promoverá la creación de una red para atender esos casos, no solo en la UAA y en el despachco jurídico, sino para que para que el propio colectivo se ponga al frente de la denuncia de esos abusos.

Ojea lamenta la resistencia del machismo, que en la industria audiovisual está muy presente tanto en las propias producciones como en el proceso previo. "Ya advertimos desde la Unión que no se puede acudir a castings en un motel pero es difícil disuadir a las jóvenes, que llegan con una vocación y quieren hacer una carrera así que cuando les dicen que hay una prueba allá van, sea donde sea", lamenta la secretaria de Igualdad de la UAA que pese a todo se muestra "profundamente optimista" sobre la posibilidad de revertir la situación actual. "Nunca he dejado de trabajar y he visto como poco a poco han cambiado las cosas. Había que visualizar el problema y ahora que ya sabemos cuál es vamos a trabajar para curarlo", afirmó.