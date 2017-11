"Con 40 no eres joven ni mayor para hacer papeles de abuelita"

La presidenta de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Nieves Rodríguez, remarcó que la desigualdad se produce en todos los ámbitos de la cultura y no solo afecta a las actrices. "Nosotras estamos más expuestas a ello porque tenemos que vivir muchas veces de nuestra imagen", subraya. "Cuando cumples cuarenta y eres lo que se considera una mujer guapa pero ya no tan lozana el teléfono se resiste a sonar", lamenta la actriz, que recalca además que "ya cuesta habitualmente que te ofrezcan un papel bueno, cuesta un mundo". A este respecto, remarca que el sector está cambiando poco a poco pero "queda mucho trabajo todavía por hacer". "Con cuarenta ni eres joven ni eres mayor para hacer papeles de abuelita, parece que no hacemos cosas interesantes a partir de esa edad", critica al respecto de los estereotipos fijados en la industria. "El papel fundamental lo tienen las productoras, tienen que poner el foco para que se vea que las mujeres somos rentables, no solo los hombres", indica Nieves Rodríguez, que además es comunicadora. "La gente que está en casa quiere ver personas como ellos también en la pantalla, las mujeres no estamos escondidas, tenemos vidas plenas y con trabajo, debería plasmarse eso también. No hay que pedirlo por favor, tenemos derecho a que nos incluyan y a cobrar lo mismo que los hombres