O Corpus de Referencia do Galego Actual renova contidos e inclúe guións audiovisuais

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentou onte a nova versión ampliada do Corpus Documental do Galego Actual (Corga 3.0), unha ferramenta lingüística en liña desenvolvida polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Crpih), e representativa do uso lingüístico do galego actual, que incorpora 36,8 millóns de palabras, das que 570.000 son formas diferentes. Presenta, entre as novidades, a incorporación dunha pequena mostra representativa do rexistro oral da década dos 90 con transcricións nas que se aliña o texto coa voz e a etiquetaxe automática a través do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (Xiada).

En palabras de García Gómez "o Corga 3.0 da un novo paso para poñer a disposición da comunidade científica e dos falantes posibilidades para o estudo e a investigación lingüística, nomeadamente para a obtención de datos referidos aos aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos" e "faino, de acordo coas directrices do Plan xeral de normalización lingüística, da man das tecnoloxías da información e da comunicación e do impulso aos recursos tecnolóxicos da lingua propia de Galicia", destacou.

O Corga é un corpus documental desenvolvido no Centro Ramón Piñeiro, por medio dun convenio de colaboración coa Universidade de Santiago (USC), e integrado por distintos tipos de textos -xornais, semanarios, revistas, ensaios e textos de ficción- que abrangue desde o ano 1975 ata a actualidade e que está codificado no estándar XML. A amplitude de documentos que o configuran e os criterios empregados na súa selección permiten considerar este corpus representativo do uso lingüístico do galego actual.A nova versión 3.0 ampliada dispoñible na rede no enderezo http://corpus.cirp.es/corga consta de case 36,8 millóns de palabras, das que máis de 570.000 son formas distintas.