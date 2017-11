Muere la madre de Antonio Banderas

Ana Bandera Gallego, doña Ana, la madre del actor y director Antonio Banderas fallecía a las 06:00h de esta mañana, tal y como él mismo comunicaba a través de sus redes sociales con un escueto pero emotivo mensaje.





A las seis de esta madrugada nuestra madre Ana Bandera Gallego nos ha dejado para siempre.

Que Dios la tenga en el lugar que merece. pic.twitter.com/euPGS11qwT — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 04 novembro 2017



"Se lleva no solo el cariño de su familia, también el de sus amigos que la quisieron bien y la recordarán siempre", son algunas de las palabras que el intérprete ha dedicado a su madre, que tenía 84 años.Hace unos meses, el propio Antonio Banderas hablaba en un espacio televisivo sobre la enfermedad de su madre. Explicaba que sufíay que, en ocasiones, ya no lo reconocía al teléfono. Eso no evitaba que el actor continuase describiéndola como una persona 'con magia' y 'muy pizpireta'.Ana Banderas acompañó a su famoso hijo en numeros eventos públicos cuando gozaba de buena salud, por lo que es bien conocida por todos los malagueños y los admiradores del actor.En los últimos días, Antonio Banderas ha estado rodando en Málaga 'Genius' , una serie documental sobre Pablo Picasso de National Geographic.