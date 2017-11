Mara Torres: "El inconformismo hace que uno pueda dar pasos hacia adelante"

"Me gusta pensar que los días felices están por venir" es la declaración de intenciones vitales de la escritora y periodista Mara Torres, presentadora de "La 2 Noticias". Ayer, en Compostela, habló de su último libro, Los días felices (Planeta).

-Un personaje de esta novela está siempre deseando lo que no tiene y lo reconoce como una tara.

-Quien lo define como una tara es Miguel, el protagonista de Los días felices. Muchos lectores me han dicho que se sienten identificados con esa insatisfacción permanente. Yo no me peleo contra eso. El estar insatisfechos, si no nos complica demasiado la vida, nos hace ir avanzando. Suelen decir que la gente conformista es más feliz pero el inconformismo hace que uno dé pasos hacia adelante.

-Ese personaje le recrimina a su madre que su vida se ha ido en hipotecas, un reproche generacional.

-La familia de Miguel se puede identificar con una generación entera, que es la de nuestros padres que consideraba que tener propiedades era un señal de éxito social. Llegó una generación, que es la mía, que ha querido romper con todo eso, que no quiere vivir hipotecada. Yo tengo 43 y el personaje de Miguel acaba de cumplir los 40.

-También está presente un poco el síndrome de Peter Pan. A los 35 años, Miguel echa de menos la vida de antes.

-Es verdad que Miguel lo tiene en parte. Y no es casual que a los 25 y 35 años esté enrollado con una chica que lleva un tatuaje de Campanilla en el hombro. Es verdad que juegan a quererse sin comprometerse. Él tiene miedo al compromiso de pareja, aunque acaba siendo como todos nosotros. ¿Quién no ha tenido miedo a quedar atrapado en una relación y no poder salir?

-Para usted, ¿qué es la felicidad?

-El título de la novela da una pista del doble sentido que tiene. Se titula Los días felices porque en la estructura se cuenta la vida de Miguel a través de los días de su cumpleaños cuando le desean que sea feliz, pero cuenta también la vida de una persona en una etapa en la que se vive con mucha intensidad. Para mí, definir la felicidad es una de las cosas más difíciles de conseguir porque cuando la estás viviendo no estás para ponerle palabras sino para vivirla.

- ¿Le ha costado ponerse filosófica para desarrollar la historia?

-Es una novela pero me dicen que guarda mucha filosofía. No era mi intención. Uno se plantea muchas cosas, asuntos vitales. Quería que las reflexiones que hice en 800 páginas y que luego reduje a las 300 finales de la novela las hiciese el lector leyendo entre líneas.

- ¿De verdad cualquier elección implica un impuesto sentimental?

-Durante los tres años que he estado escribiendo, el libro llevaba por título El impuesto sentimental. Está en el germen de la novela abordar la contrapartida que no siempre tiene que ser negativa. Es Pecu quien le dice a Miguel que todas las relaciones requieren una contrapartida, incluso estar solo supone el miedo y vértigo a la soledad. Cuando vives una relación pierdes otras cosas; eso es obvio.

- ¿Y ser periodista también implica un impuesto, un peaje?

-Es una profesión apasionante como muchas relaciones de amor y como muchas relaciones de amor es complicada porque pertenecemos a una generación de periodistas que ha vivido un cambio profundo, por la llegada de internet. Si ya de por sí es una profesión complicada, nos ha tocado vivirla en un momento complicado. No lo digo por lo que está sucediendo ahora en Cataluña.

- Compañeros suyos han mostrado disconformidad sobre cómo ha tratado RTVE el conflicto catalán en algunos momentos.

-TVE tiene una ventaja, cuenta con un consejo de informativos cuya opinión no es vinculante pero nos hace reflexionar sobre cómo ejercemos el periodismo. Cualquiera puede hacer una denuncia si considera que no se están haciendo bien las cosas. Además, los Telediarios de TVE en el mediodía acaban de ser reconocidos con el Premio Iris y Xavi Fortes que es gallego acaba de ganar un Ondas por su trabajo a favor de una televisión pública independiente.