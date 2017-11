El documental sobre la memoria "Esquece Monelos" llega a Vigo

Hay corrientes fluviales subterráneas, incluso ríos, que discurren olvidados bajo la capa de asfalto y edificios de una ciudad que ven la luz con las crecidas. Acontece en Vigo, a la altura del antiguo cine Fraga. Ocurre en A Coruña con el río Monelos. Este último sirve de hilo conductor de la película Esquece Monelos, una reflexión real y metafórica sobre cómo se vive la pérdida de memoria de un familiar. La película se muestra desde hoy en los Multicines Vía Norte y es obra de Ángeles Huerta.

La directora del documental -premiado en DocumentaMadrid y los Mestre Mateo- explica que se plasma una experiencia real. En el arranque, imágenes poéticas de agua en un cauce con vegetación y el sonido de la corriente mientras una voz en off explica que sintió "un miedo egoísta" cuando "él comenzó a olvidarse de todo". En estos casos, el temor va en doble sentido: a no reconocer a la persona querida y a que llegue el día que no reconozca a sus seres queridos.

"La película habla del río de Monelos, río sepultado que atraviesa las calles de Coruña y que me sirve como hilo conductor para hablar de la degeneración neuronal, pero también de los secretos que todos tenemos o de los pactos de silencio sobre los que se sustenta la reciente historia de España".

La realizadora gallega señala que el filme "está arrasando en A Coruña, lleva también una semana en Santiago; ahora sale en Vigo, Madrid y Barcelona" a la espera de cerrar más ciudades en breve.

El documental es también la búsqueda de sí misma de la protagonista, a través de un río, el de la vida, conel miedo a que un día no recuerde y quede olvidada.