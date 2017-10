Un policía celebra con un niño su cumpleaños tras no irle a buscar sus padres al colegio

Un policía celebra con un niño su cumpleaños tras no irle a buscar sus padres al colegio

Nadie acudió a recoger a un niño de ocho años (cuya identidad no se ha difundido) cuando acabaron las clases este lunes en una escuela de Green Bay, Wisconsin. El centro avisó a la policía y, mientras las autoridades buscaban a algún familiar, el agente Darryl Robinson se hizo cargo del pequeño que estaba de cumpleaños, según informa el medio británico Mirror.

El padre del menor había ingresado en prisión y, tras no lograr contactar con ningún familiar, los profesores contactoran con la Policía. Cuando el agente llegó y se enteró de que, no era un día cualquiera para el pequeño decidió no dejarlo solo y le llevó a una hamburguesería a merendar y después le dio una vuelta por la ciudad en el coche patrulla. Finalmente, fue capaz de localizar a algunos familiares del pequeño.

El Departamento de la Policía de Green Bay ha agradecido públicamente a su agente que invirtiera su tiempo en celebrar el cumpleaños del niño y ha asegurado que todos se sienten muy orgullosos de que forme parte de su equipo.

La publicación se ha hecho viral y muchos son los internautas que no se han podido resistir a este bonito gesto que consiguió alegrarle el día de su cumpleaños al pequeño.