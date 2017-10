Invitados de noviembre en el Club Faro

Una conferencia sobre "emociones corrosivas", del psicobiólogo catalán Ignacio Morgado, abrirá los actos del Club FARO en noviembre, un mes en el que intervendrán el ganador y la finalista del premio Planeta, Javier Sierra y Cristina López Barrio, respectivamente. Los alpinistas César Pérez de Tudela y Chus Lago contarán historias de sus expediciones, y Xoan Cannas y Pepe Solla hablarán en Lalín de gastronomía y enoturismo. El ingeniero Leopoldo Abadía, los abogados Albert Cortina y Andrés Pascual; la "youtuber" Dulcinea y el científico Albert Costa intervendrán también en noviembre.

El Club FARO inicia el viernes día 3 su programación de noviembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo), excepto la del martes 14, que tendrá lugar en el concello de Lalín (Praza de Galicia, s/n); y la del martes 28, que será en el Auditorio Municipal de Cangas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablará de "Emociones corrosivas. Cómo afrontar la envidia, la codicia, la culpabilidad, la vergüenza, el odio y la vanidad". Ofrecerá claves para aprender a combatir esas emociones que nos hacen daño.

De "Cómo gestionar tu vida con equilibrio para alcanzar el éxito" hablará el abogado y escritor Andrés Pascual. Para ello, dice, basta con alimentar debidamente a los tres animales que habitan en nosotros: el oso, el tigre y el dragón.

La alpinista Chus Lago contará "Historias dunha expedición ao xeo", con motivo de los 75 años de aventura del Club Montañeiros Celtas, del que es socia distinguida. En su conferencia, la alpinista viguesa desvelará lo que nunca se cuenta de los grandes viajes al extremo.

Evis Luis Carballosa, teólogo y doctor en Filosofía, disertará sobre "La Reforma Protestante. Su necesidad y su impacto en el mundo". Carballosa fue rector del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala y participa en el Instituto Bíblico Evangélico (IBE), promovido por las Asambleas de Hermanos de Vigo.

Los escritores Javier Sierra (Premio Planeta 2017) y Cristina López Barrio (finalista del Premio Planeta 2017) protagonizarán una charla-coloquio sobre sus respectivos quehaceres literarios.

El sumiller Xoan Cannas, director del Instituto Galego do Viño; y el cocinero Pepe Solla, jefe de cocina y propietario del restaurante Casa Solla, disertarán en el concello de Lalín sobre "Gastronomía y enoturismo como factor diferencial".

El doctor Ramón Mantilla, médico especialista en Medicina Interna, hablará en su conferencia de "Vencer la obesidad: Plan 90" (3 meses para cambiar tu vida). En Vigo hay más de 6.000 obesos, son población de riesgo y muchos ni siquiera lo saben.

El empresario y formador Albert Riba aportará claves sobre "Cómo mantener grupos profesionales o familiares motivados en constante evolución". Él llama "tropa sapiens" a un grupo que mantiene intactos todos los valores del equipo. Es decir, tiene un objetivo y comparte una cultura.

El montañero y alpinista César Pérez de Tudela hablará de "60 años de escaladas: memorias de un alpinista", con motivo del 75 aniversario de Club Montañeiros Celtas. Disertará sobre su amor por la naturaleza y contará anécdotas de sus expediciones al Aconcagua, Kilimanjaro y el Everest, entre otras.

"Haz la conexión con la naturaleza (la magia del amor y la importancia de vivir cada momento como si fuera el último)". Este es el título de la conferencia-coloquio de Dulcinea (Paola Calasanz), directora de arte, creativa, instagrammer y youtuber.

El abogado y urbanista Albert Cortina Ramos hablará de "Transhumanismo: ¿la abolición del ser humano?". El transhumanismo es un movimiento que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y aplicar al hombre las tecnologías emergentes (como la nanotecnología y la robótica) para eliminar la enfermedad, el padecimiento y la mortalidad.

El ingeniero industrial Leopoldo Abadía hablará de "Abuelos al borde de un ataque de nietos. Cómo superar las diferencias generacionales". El conocido experto en economía trata de dar con la fórmula que permita una convivencia en armonía entre su generación y la de sus nietos, apostando siempre por la sensatez más entusiasta.

De "Instagram, moito máis que fotos" hablará Philipe González, fundador de la comunidad Instagramers, la mayor comunidad de fans de Instagram del mundo. González hará un repaso por los aspectos más importantes de la aplicación de móvil y dará respuesta a las dudas y preguntas de los usuarios de Instagram que acudan a la conferencia. Instagram tiene 800 millones de usuarios y se suben más de 100 millones de fotos al día.

Por último, "El cerebro bilingüe. La neurociencia del lenguaje" centrará la conferencia-coloquio de Albert Costa, profesor de investigación en el Centro para Cerebro y Cognición de la Universidad Pompeu Fabra, que explicará los procesos cerebrales de los hablantes bilingües y cómo conviven dos lenguas en un mismo cerebro.