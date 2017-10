Vigo Porté volverá a bailar en abril

Vigo Porté crece cada año. En público, en participantes, en difusión, en premios... Y también en contenidos. Una de las principales novedades de esta edición, que se celebrará los días 7 y 8 de abril en el Auditorio Mar de Vigo, será la creación de una nueva disciplina de baile, la de folklore, en la que tendrá cabida bailes tradicionales tanto e internacionales. "Mucha gente me preguntaba por qué no hemos tenido nunca baile gallego, algo que siempre nos ha apetecido tener. Sin embargo, entendemos que ellos no quisieran competir con una danza acrobática, por ejemplo. Por ello, ahora creamos esta disciplina, donde puede haber desde una muiñeira a una tarantella italiana, flamenco, bachata, Bollywood", explica Lorena López, directora de Vigo Porté.

El jurado contará entre sus miembros con Arantxa Carmona, folclorista, coreógrafa y profesora del Real Conservatorio de Danza de Madrid "Mariemma". Un año más, el coreógrafo Javier Castillo, Poty, conocido por su intervención en concursos como "¡Mira quién baila!" y "Operación triunfo", será el presidente del jurado de Vigo Porté, que en esta séptima edición repartirá algo más de 9.000 euros en premios.

A la modalidad de flamenco, se suman las de urbana ( hip-hop, breackdance, dance-hall) lírica (ballet clásico y contemporáneo) y fusión (baile deportivo, baile modero, claqué, danza acrobática, jazz, pole dance, etcétera).

Como en anteriores ediciones, en cada una de las cuatro modalidades de baile, los participantes competirán en tres categorías: infantil (hasta 10 años), junior (de 11 a 17 años) y absoluta (más de 18). Como gran novedad este año, los ganadores de cada una de las disciplinas, así como el ganador del VII Trofeo de Baile Ciudad de Vigo actuarán en la gala que se celebrará el domingo, a las ocho. Será un broche de oro para un concurso que prevé superar las cifras de participación de la anterior edición, que registró más de 1.200 bailarines de más de 45 centros de danza, que interpretaron más de 125 coreografías.

Lorena López reconoce que organizar esta gala de fin de fiesta es arriesgado, ya que los ganadores de la absoluta sabrán que tendrán que subir al escenario de nuevo pocas horas antes, ya que la final la disputarán ese mismo día por la mañana. "Sabemos que es complicado, pero estamos muy ilusionados. Va a ser un espectáculo, donde podrá verse, por primera vez, las mejores coreografías de Vigo Porté", explica. Además, contará con números de miembros del jurado y alguna que otra sorpresa más que idea la responsable del certamen de baile.

Vigo Porté, que se internacionalizó con la participación de Portugal, espera este año poder contar con una compañía alemana, lo que constata la proyección que este certamen tiene dentro y fuera de Galicia.